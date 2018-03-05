بغداد – وكالات:

أعلنت هيئة المساءلة والعدالة العراقية، أمس، حجز ومصادرة أملاك الرئيس العراقي السابق صدام حسين، ونحو أربعة آلاف من اقاربه واركان نظامه.

ووجهت رسالة، لسكرتارية الحكومة ووزراء المالية والعدل والزراعة، ضمت أسماء وزراء وقيادات في حزب “البعث” من المسجونين والمتوفين والمعدومين، وزوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.

وذكرت ببيان، إنها “أنجزت تدقيق أسماء المشمولين بالقانون الخاص بحجز ومصادرة أموال أركان النظام السابق، وعددهم 4257 شخصا”.

وشمل قرار الهيئة، الرئيس السابق صدام حسين وأولاده وأحفاده واقربائه حتى الدرجة الثانية، ووكلائهم ممن أجرَوا نقل ملكية الاموال المشار اليها.

كما شمل جميع المحافظين، ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب “البعث” المنحل، ومن كان برتبة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام السابق.

وبين الشخصيات التي شملها القرار، علي الكيماوي، والاخ غير الشقيق لصدام حسين، برزان ابراهيم الحسن، وقائد شرطة الانبار السابق، أحمد صداك بطاح الدليمي، ونائب الرئيس الأسبق طه ياسين رمضان، وسكرتير صدام الخاص عبد حميد محمود المعروف بعبد حمود.

كما شملت طارق عزيز، الذي ندد ابنه زياد، بما اعتبره قرارا “لا يهدف الا لكسب الاصوات الانتخابية”، قائلا من الاردن حيث يقيم، “سمعنا بعقوبات تستهدف المتهمين بارتكاب ما قيل انها جرائم بحق العراقيين، لكن لماذا يتم استهداف الاقارب من الدرجة الثانية؟”، نافيا حيازة اية املاك اعيرت لاسرته.

في غضون ذلك، دعا الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، أمس، للقاءات عاجلة بين بغداد وأربيل لحل أزمة الميزانية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أهمية التعاون مع حلف شمال الأطلسي “الناتو” لملاحقة الإرهاب، وذلك خلال بحثه مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، تدريب الحلف للقوات العراقية، بينما أعلن الجيش الألماني اعتزامه، تدريب الجيش العراقي، إلى جانب تدريبه للمقاتلين الأكراد باقليم كردستان.

بدورها، ردت المحكمة الاتحادية العليا، دعويين للطعن بعدم دستورية التعديلين الأول والثاني لقانون انتخابات مجلس النواب.

إلى ذلك، صوت البرلمان، أمس، على قرار، اعتبر قضاء سامراء العاصمة الإسلامية للبلاد، ومحافظة بابل العاصمة الحضارية، كما صوت لصالح تأسيس شركة نفط وطنية.

ميدانيا، أعلن محافظا نينوى نوفل العاكوب، ودهوك فرهاد أتروشي، إعادة فتح الطريق الرابط بين دهوك والموصل، بعد أربعة أعوام من غلقه، وأعلن مسئول بمحافظة ديالى، بدء عودة 262 أسرة نازحة، وقتل انتحاريان من “داعش” خلال محاولتهما التسلل لمحافظة بابل، واندلعت اشتباكات بين قوات “الحشد الشعبي” ومسلحين، حيث سمع دوي انفجار قرب عامرية الفلوجة.