عواصم – وكالات:

مددت الحكومة العراقية الحظر المفروض على مطاري إقليم كردستان.

وقالت مديرة مطار أربيل الدولي تلار فائق، إنه “تم تمديد الحظر لثلاثة أشهر”، موضحة بالقول “تلقينا رسالة الكترونية من سلطة الطيران المدني العراقي، بتمديد الحظر على الرحلات الجوية الى مطاري الاقليم، من مطلع مارس حتى نهاية مايو القادمين”، مشيرة الى ان “الطيران الداخلي فقط مسموح به”.

من جانبه، اعتبر الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، سعد الحديثي، التمديد، إجراءات روتينية ليست ملزمة، موضحا أن بغداد وأربيل، قطعتا أشواطا كبيرة في التفاهمات حول إنهاء تعليق الرحلات الدولية بمطارات الإقليم، مقللا من مخاوف بشأن التمديد، قائلا، “منذ صدر قرار التعليق، كان انتهاؤه مرهونا بالتزام الإقليم بإخضاع المطارين لإشراف وإدارة الحكومة الاتحادية، بالتالي هذه السقوف الزمنية إجراءات روتينية ليست حاكمة، وتنتهي بحسم الملف”.

على صعيد آخر، أكد الحديثي، أنه لم يتم حتى الآن إبرام أية صفقة بين العراق وروسيا، بشأن منظومة “إس 400” الروسية، موضحا أن العراق لم يتلق أي تحذير أو رفض من الجانب الأميركي بشأن صفقات التسليح.

وقال إن “صفقة التسليح بين العراق وروسيا بشأن شراء المنظومة مجرد أحاديث بالإعلام ولا علم لنا بذلك”، موضحا أن “قرار التسليح بالنسبة للعراق مستقل، نابع من المتطلبات الميدانية للقوات العراقية”.

إلى ذلك، أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، خلال لقاءه في الدوحة مع رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة العراق وامنه واستقراره، بينما شكر الجبوري جهود قطر في دعم العراق.

وبينما قرّر الحزب الإسلامي العراقي، عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، كشف رئيس مجلس محافظة نينوى بشار الكيكي، البدء في إعادة إعمار مدرجات مطار الموصل.

ميدانيا، أعادت قوات الأمن العراقية فتح طريق “دهوك – نينوي”، بعد سنوات من إغلاقه بسبب الحرب ضد تنظيم “داعش”، وأعلن مصدر عسكري، إحباط هجوم انتحاري، جنوب شرق الموصل، فيما كشف مصدر أمني عن اعتقال تسعة مطلوبين للقضاء، وأعلن قائم مقام قضاء الرمادي، تفجير عبوات ناسفة من مخلفات “داعش”، وقتل ثلاثة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة شرق حي البكر، وتدمير وكرين لـ “داعش” بالأنبار، بينما قتل مقاتلي العشائر ثلاثة من “داعش” شمال هيت، وعثرت دائرة الآثار في محافظة بابل، على عشرات القطع الأثرية التي جرفتها أمطار بموقع بورسيبا الأثري، وعادت نحو 300 عائلة نازحة لكركوك، بينما حذر النائب عن ديالي، فرات التميمي، من أن انسحاب قوة أمنية من منطقة مياح شمال شرق بعقوبة، يهدد ستة قرى، موضحا أن طريق “إمام ويس” الستراتيجي بات في خطر.