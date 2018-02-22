بغداد رداً على مسؤول إيراني: لاتوجد دولة تهيمن على العراق

بغداد – الأناضول: رفضت الخارجية العراقية، التصريحات التي ادلى بها عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران رحيم بور أزغدي، والتي اكد فيها ان بلاده تسيطر على خمس دول بالمنطقة من ضمنها العراق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية أحمد محجوب، إنه “في الوقت الذي يثمن العراق مساعدة العالم ودول المنطقة له ضد الارهاب ومن ضمنها الجارة إيران، نرفض اي تدخل في الشؤون الداخلية العراقية”.

واضاف أن “العراق ليس ضمن محور في المنطقة ضد محور اخر، وليس تحت هيمنة أي دولة”، مؤكدا ان العراق تربطه مع ايران علاقة مصالح مشتركة اقتصادية وسياسية.

وكان أزغدي، قال إن طهران هي من اعدمت صدام حسين، مشيرا إلى أن خمس دول تحت سيطرة نظام المرشد الأعلى علي خامنئي من ضمنها العراق.