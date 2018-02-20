” بلاش تبوسني” يختتم مهرجان “أسوان الدولي لأفلام المرأة “

يعرض فيلم “بلاش تبوسني” للمخرج أحمد عامر للمرة الأولى بمصر، في الدورة الثانية من مهرجان “أسوان” الدولي لأفلام المرأة – من 20 إلى 26 فبراير-، ليكون هو فيلم ختام المهرجان.

ويأتي هذا بالتزامن مع عرض المقدمة الإعلانية للفيلم التي حققت نصف مليون مشاهدة على صفحته بفيسبوك.

وكان العرض العالمي الاول لفيلم “بلاش تبوسني” في الدورة الـ14 من مهرجان “دبي” السينمائي الدولي”، ضمن برنامج “ليال عربية”، وهو من تأليف وإخراج أحمد عامر، وتدور أحداثه في كواليس فيلم جديد يتم تصويره، فيواجه المخرج الشاب صعوبات في التعامل مع بطلة الفيلم ومنتجه، نتيجة تعارض أفكار الثلاثة، ومحاولة كل طرف فرض رؤيته الخاصة على الفيلم، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في بطولة الفيلم محمد مهران، سلوى محمد علي وعايدة رياض مع النجمة سوسن بدر كضيفة شرف، بالإضافة إلى مشاركة المخرج الراحل محمد خان والمخرج خيري بشارة بشخصيتيهما الحقيقيتين.