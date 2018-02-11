كتب – سالم الواوان:

تقدم النائب السابق عبدالله الطريجي ببلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد بشأن نحو “20 نائبا حاليا وسابقا لديهم تداولات مالية لا تقل عن مئة مليون دينار”، كاشفا عن تضخم حسابات البعض بمقدار مليون دينار خلال عضويتهم في مجلس الأمة.

وقال الطريجي في تصريح الى “السياسة”: “باراً بقسمي امام الله والشعب الكويتي تقدمت ببلاغ رسمي لهيئة مكافحة الفساد يتضمّن معلومات دقيقة وموثقة”، موضحا ان “الأموال المتداولة شبيهة بما نشر عن عمولات قضية “الداو كيميكال” لكنها تختلف في الوقت ذاته عن أموال قضية الإيداعات”.

واذ رفض الطريجي ذكر اسماء النواب الحاليين والسابقين حرصا على “سلامة التحقيق وسريته والأمانة الاخلاقية وعدم التشهير بأصحابها”، أوضح ان “من بين المعنيين 5 نواب حاليين اضافة الى نحو 15 كانوا أعضاء في مجالس سابقة”.

كما كشف عن تلقيه اتصالات من بعض النواب حاولوا فيها التخفيف من اهمية البلاغ ومعرفة اسماء المعنيين اضافة الى دفعه للعودة عن البلاغ بحجة “حفظ كثير من الملفات المشابهة”، مؤكدا انه “وضع الكرة في ملعب هيئة مكافحة الفساد التي يجب عليها الاسراع في اتخاذ قرارها بشأنه وكشف الحقيقة ومن ثم احالة الملف الى النيابة العامة في حال التثبت من الشبهات والمعلومات المقدمة”.

وردا على سؤال بشأن موقف الحكومة من الموضوع، قال الطريجي: “هؤلاء اولاد الحكومة وهي دائما لا تقف ضد اولادها”، متعهدا في الوقت ذاته “الاستمرار في متابعة الموضوع ورفعه الى النيابة والجهات القضائية في حال حفظه بهيئة مكافحة الفساد التي نؤكد اننا كلنا ثقة برئيسها واعضائها”.