بلقيس تشارك الكويتيين الأعياد في مبارك الكبير

تلتقي النجمة بلقيس بالجمهور الكويتي بعد غياب، اليوم الاربعاء ضمن فعاليات احتفالات العيد الوطني في محافظة مبارك الكبير. واستعدت بلقيس للحفل ببرنامج غنائي مميز، علمًا بأن حفلاتها الكويت تلقى نجاحًا باهرًا، سواء في دار الأوبرا الكويتية “مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي”، او غيرها.
وكانت بلقيس قد شاركت العام الماضي في الأعياد الوطنية باطلاق اغنية “قصتكم شنو”.
وعلى جانب آخر، تألقت بلقيس في جلسة تصوير حديثة احتفالًا بالأمومة التي تطرق عالمها قريبًا، حيث ظهرت بفستان مميز أظهر تأثير الحمل عليها، حيث سرقت الأنظار ببريقها الجديد في إطلالة راقية وناعمة.
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