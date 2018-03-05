بلقيس و عساف في “فوربس” الشبابية

أصدرت “فوربس” الشرق الاوسط قائمة تعد الاولى ضمن القوائم السنوية حملت اسم “Arab 30 under 30″، ووفق المجلة، فان سبب صدور مثل هذه القائمة ان الشباب يشكلون شريحة واسعة من العالم العربي تصل الى 60 في المئة من السكان.

القائمة ضمت اسماء شباب عرب حققوا نجاحا وهم دون الثلاثين من عمرهم في مجالات مختلفة ومن جميع البلدان.

وجاء في القائمة الفنان الفلسطيني محمد عساف البالغ من العمر 28 سنة، والذي فاز منذ اربع سنوات بلقب “اراب ايدول” وحقق شعبية كبيرة ونجاحا في فترة قياسية جدا، واحتل المرتبة 22.

ايضا الفنانة اليمنية الاصل بلقيس كانت ضمن القائمة وتبلغ من العمر 29 سنة، وحلت في المرتبة 21 في القائمة، واختيرت لنجاحاتها في مجال الفن في وقت يعتبر قصيرا، كما ان اعمالها تحقق مشاهدات كبيرة عبر “يويتوب”، اضافة الى شعبيتها بين الشباب.