بندر بن سلطان يحاضر في الديوان الملكي

بعد شهور من غيابه عن الظهور الإعلامي، نشرت وسائل إعلام سعودية، فيديو يظهر السفير السعودي سابقا لدى واشنطن، الأمير بندر بن سلطان، الذي أعفي من منصبه أيضا رئيسا للاستخبارات العامة في العام 2014.

وزار الأمير بندر، مركز الدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي، بحضور عدد من المسؤولين والمستشارين، يتقدمهم رئيس الديوان الملكي خالد العيسى، والمستشار سعود القحطاني.

وقال الأمير بندر “الأشياء اللي سمعتها اليوم وعايشتها، الآن يقدر الواحد يقول الحمد لله، الآن يرتاح الإنسان، ويعرف أن البلد ومستقبلها بأيدي أمينة”، مضيفا “الله يوفقكم، وما تتصورون قديش أنا سعيد أني جئتكم اليوم، وسمعت إنجازات المسؤولين”.

ونقلت صحيفة “سبق” عن خالد العيسى، قوله إن زيارة بندر بن سلطان استمرت 12 ساعة، مضيفا أنه “ألقى محاضرة تاريخية في السياسة والأمن لمدة أربع ساعات”.

فيما غرد سعود القحطاني بفيديو قصير من زيارة بندر بن سلطان، وعلق “كانت الزيارة ذكرى عطرة في نفوس موظفي المركز، واستفدنا جميعا من توصيات أسطورة السياسة وداهيتها، وكذلك من محاضرته القيمة”.