بنك الخليج يدعم “فتح الخير” في المركز العلمي

في إطار احتفاله بالأعياد الوطنية، يفتخر بنك الخليج بشراكته مع المركز العلمي لتقديم عروض فنية تعليمية مشوقة تبرز تاريخ الكويت البحري.

تقدم عروض «بشارة فتح الخير» من خلال مرسى السفن الشراعية في المركز العلمي، وتسلط الضوء على بوم فتح الخير، الوحيد المتبقي من حقبة ما قبل النفط.

وقالت ليلى القطامي، مساعد المدير العام لإدارة الاتصال المؤسسي لدى البنك: «يسرنا التعاون مع المركز العلمي لإقامة عروض «بشارة فتح الخير» خلال شهر فبراير، الذي تحتفل خلاله الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير، مؤكدة ان البنك يولي أهمية كبيرة للمبادرات التعليمية والثقافية وذلك من خلال ستراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها، وهذه العروض تسلط الضوء على بوم فتح الخير الذي يروي جزءاً من قصة التراث البحري الكويتي، واهميته بالنسبة للكويت. نتقدم بالشكر إلى المركز العلمي ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي للجهود التي يبذلونها بالنيابة عن بلدنا الحبيب».