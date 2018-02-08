بنك الخليج يرفع أرباحه السنوية 11٫8٪ الى 48 مليون دينار

أظهرت النتائج المالية لبنك الخليج، ارتفاع أرباح الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 17.2% على أساس سنوي.
وبحسب نتائج البنك للبورصة بلغت أرباح الفترة 11.88 مليون دينار (39.7 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 10.14 مليون دينار (33.9 مليون دولار) للربع الرابع من 2016.
وبلغت أرباح البنك في العام الماضي 48.02 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 42.94 مليون دينار في عام 2016، بارتفاع نسبته 11.8%.
وقال البنك في البيان: إن ارتفاع أرباح الفترة يعود بشكل أساسي إلى الزيادة في صافي إيرادات الفوائد التي قوبلت جزئياً بالزيادة في المخصصات بعد خصم المبالغ المُستردة.
كان البنك سجل أرباحاً للتسعة أشهر الأولى من العام الماضي بقيمة 36.15 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 32.8 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2016، بنمو نسبته 10.2%.
وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية للعام الماضي بنسبة 9% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 9 فلوس لكل سهم، تخضع لموافقة الجهات الرقابية والجمعية العمومية المُقرر دعوتها للانعقاد يوم الأربعاء 7 مارس 2018.
وكنت عمومية البنك أقرت في مطلع مارس الماضي، توزيع أرباح بنسبة 7% عن عام 2016 بواقع 7 فلوس للسهم الواحد.
وأنهى سهم البنك جلسة البورصة مرتفعاً 0.84% عند سعر 241 فلساً، وذلك بتداول 271.2 ألف سهم بقيمة 65.3 ألف دينار.
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