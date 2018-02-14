أعلن بنك الخليج عن إطلاق حملته الجديدة بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية خلال شهر فبراير، والتي بموجبها يكافئ عملائه حاملي البطاقات الائتمانية باسترجاع 10% من قيمة فواتيرهم المدفوعة لدى جميع المطاعم في الكويت. تستمر الحملة طوال شهر فبراير الجاري، حيث يسري العرض على جميع المطاعم والمقاهي داخل الكويت، وكذلك في حالة الطلب عبر تطبيقات توصيل الطعام مثل موقع طلبات وكاريدج وغيرهما.

بإمكان جميع العملاء حاملي بطاقات بنك الخليج الائتمانية المشاركة تلقائياً في هذه الحملة، واسترجاع ما يمثل نسبة 10% من قيمة طلباتهم لدى المطاعم أو من خلال تطبيقات توصيل الطعام باستخدام بطاقاتهم الائتمانية، على أن يكون الحد الأدنى لمبلغ الطلبات التي يتم انفاقها داخل لكويت 100 دينار كويتي. هذا، وسيتمكن العملاء من استرداد قيمة المبلغ المسترد مباشرةً على بطاقاتهم الائتمانية في موعد أقصاه 31 مارس 2018.

وبإمكان العملاء حاملي بطاقات بنك الخليج الائتمانية الاستمتاع بخصومات فورية لدى المطاعم والمقاهي داخل الكويت تصل لغاية 20% في أكثر من 300 مطعم. بالإضافة إلى الخصومات الفورية، سيتمكن العملاء أيضاً من استرجاع 10% نقداً من قيمة طلباتهم لدى جميع المطاعم في الكويت.

…ويعلن الفائزين بسحوبات الدانة اليومية

أعلن بنك الخليج عن أسماء الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الأسبوع من 4 فبراير – 8 فبراير 2018. وتشمل السحوبات اليومية لحساب الدانة جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار كويتي لكل فائز خلال أيام العمل.

والفائزون هم: رام أتشوتا ناندا بابو فيليشيتي سيري فينكاتا، نوف عصام نصف النصف, بيبي نادر سردار علي، حسين حمد عاصي علي, خليفه عادل خلف العنزي ، لطيفه حسين علي السنافي, علي محمد علي سالمين ، محمد علي محبوب عالم, خالد جمال علي الحجاجي، عيون محمد محمود جابر.

يتضمن برنامج سحوبات الدانة المجدولة لعام 2018 سحوبات يومية خلال أيام العمل على جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار. سيبدأ السحب الربع سنوي الأول في 28 مارس على جائزة 200,000 دينار, يليه السحب ربع السنوي الثاني الذي سيجرى في 27 يونيو على جائزة 250,000 دينار ثم السحب ربع السنوي الثالث فسيقام في 26 سبتمبر على جائزة 500,000 دينار. أما السحب الرابع والأخير فسيكون في 10 يناير 2019 و سيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2018 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.