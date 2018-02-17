بنك الخليج يواصل دعمه للمشاركين في برنامج فكرة لتطوير الأعمال

أعلن بنك الخليج عن تقدم المشاركين المؤهلين لبرنامج فكرة لتطوير الأعمال ما هو مخطط لهم، فقد اختتم رواد الأعمال الـ 20 برنامج تدريبي المقرر لهذا الموسم، الذي أقيم على مدار ثلاثة أشهر، وهم الآن في مرحلة التوجيه؛ ويستعدون للحفل الختامي المقرر إقامته في أبريل 2018، حيث يتم من خلاله عرض أفكارهم أمام الحضور الذين من بينهم العديد من المستثمرين.

بدأت مرحلة التوجيه في 4 فبراير، بجلسة تواصل التقى خلالها أصحاب المشاريع المشاركين في برنامج فكرة بـ 15 من المرشدين الذين تم الاستعانة بخبرتهم لكل فريق، عقب تلك الجلسة، وسيتم عقد اجتماعات أسبوعية تضم كل من المشاركين والمرشدين.

بعد الحفل الختامي للبرنامج، تقام مسابقة AIM Start-up لهذا العام، التي انضم للمشاركة خلالها بعض من المشاركين في النسختين الثانية والثالثة من برنامج فكرة. تقام المسابقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مركز التجارة العالمي بدبي، في ابريل 2018. وقالت ليلى القطامي، مساعد المدير العام لإدارة الاتصال المؤسسي لدى بنك الخليج: “سعداء بتقدم الفرق المشاركة في برنامج فكرة لتطوير الأعمال كما هو مخطط لهم خلال هذا الموسم واستفادتهم من كل الفرص المتاحة لهم. لقد لمسنا الحماس والإمكانيات الرائعة لدى كل فرد منهم ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، كما ونتطلع إلى الحفل الختامي للمسابقة وإلى تقديم الدعم اللازم للمواسم القادمة من هذا البرنامج الناجح”.

…ويستقبل فايزة الخميس الفائزة بأكبر جائزة لحساب الراتب

استقبل فرع بنك الخليج في منطقة السرة، فايزة احمد جاسم الخميس، صاحبة الحظ السعيد الفائزة بجائزة حساب الراتب الأكبر من نوعها في الكويت والتي تبلغ قيمتها250,000 دينار، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير الجاري. وكان في استقبالها ممثلو الإدارة العليا في البنك الذين قاموا بتهنئتها.

صمم حساب الراتب خصيصاً للعملاء الكويتيين ممن يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك الخليج، للاستفادة من العديد من العروض المميزة، من بينها الحصول على جائزة نقدية فورية قدرها 100 دينار كويتي أو قرض بدون فائدة، شرط ألاَ يقل الراتب الذي يتم تحويله إلى بنك الخليج عن 500 دينار.