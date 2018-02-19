بنك الخليج يُطلق حملة كأس العالم لحاملي بطاقات فيزا الائتمانية

أعلن بنك الخليج عن إطلاق حملة ترويجية جديدة لحاملي بطاقات فيزا الإئتمانية تمنحهم فرصة الاستمتاع بمشاهدة مباراة كأس العالم FIFA 2018 النصف النهائية، المقامة في روسيا. من خلال هذا العرض الترويجي، سوف يتمكن ثلاثة فائزين من الحصول على رحلة لشخصين لمدة خمسة أيام للسفر إلى روسيا، والتي تتضمن تذاكر السفر، والإقامة، وتذاكر حضور المباراة، وضيافة ما قبل المباراة، وبطاقة فيزا مسبقة الدفع بقيمة 450 دولار.

من المقرر إقامة السحب والإعلان عن الفائزين في 8 أبريل 2018. ليس على الراغبين في الإستفادة من هذا العرض المميز سوا إستخدامهم لبطاقات فيزا الائتمانية من بنك الخليج في الفترة بين 10 يناير و31 مارس 2018، حيث يحصل حاملي بطاقات فيزا من بنك الخليج على فرصة واحدة للدخول في السحب مقابل كل 10 دنانير يتم إنفاقها محلياً و ثلاث فرص مقابل كل 10 دنانير يتم إنفاقها في الخارج.

يلتزم بنك الخليج بمنح عملائه قيمة استثنائية من خلال طرح أفضل الحلول والمنتجات والخدمات المالية والمصرفية التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، إلى جانب تقديم العروض التريجية المتميزة.