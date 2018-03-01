بنك الطعام وقع اتفاقية مع المواشي

أعلن البنك الكويتي للطعام عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة نقل وتجارة المواشي، وتنص الاتفاقية على امداد البنك الكويتي للطعام بالمواد الغذائية بهدف توزيعها على الاسر المتعففة داخل الكويت.

وتم توقيع العقد في المقر الرئيسي لشركة المواشي، بين امين سر رئيس مجلس إدارة البنك سالم الحمر والرئيس التنفيذي لشركة نقل وتجارة المواشي اسامة بودي، وبحضور عدد من قيادات ومديري البنك وشركة المواشي.

وقال الحمر في تصريح له: ان بنك الطعام سيقوم بتوجيه المواد الغذائية بتبرع كريم من شركة المواشي الى الاسر المتعففة لتلبية احتياجات جميع شرائح الاسر المتعففة.

واضاف لدى البنك خريطة موسعة عن اماكن تواجد الاسر المتعففة بالكويت ما يسهل عليه مخاطبتهم بشكل سريع وتوجيه شتى سبل الرعاية بشكل يومي لمختلف شرائح الاسر المتعففة.

وأكد الحمر، أن الاتفاقية المشتركة ستعزز من مساهمات البنك في قطاع العمل الخيري من خلال تقديم وتوزيع افضل المنتجات الغذائية على المحتاجين والاسر المتعففة.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة نقل وتجارة المواشي اسامه بودي ان من شأن هذا العقد تحقيق استفادة للمحتاجين والاسر المتعففة داخل الكويت، وذلك من خلال توفير عدد كبير من السلات الغذائية من منتجات المواشي التي تعتبر من افضل المنتجات الغذائية في الكويت.