بنك الكويت الدولي يُعين فيروز نوراني في منصب مدير عام إدارة المخاطر

أعلن بنك الكويت الدولي أن مجلس إدارته قام بتعيين فيروز نوراني في منصب مدير عام إدارة المخاطر في البنك، وذلك بعد الموافقة التي حصل عليها من بنك الكويت المركزي. ومن المقرر أن يتولى نوراني من خلال منصبه الجديد الإشراف على تنفيذ كافة مهام إدارة المخاطر بشكل سليم والتأكد من سلامتها وكفايتها، إلى جانب معالجة المخاطر التي يواجهها البنك بسرعة وفعالية مما سيكون له الأثر الإيجابي الذي سينعكس على استراتيجية العمل في البنك ونموها بطريقة متوازنة، مع تعزيز ثقافة راسخة لإدارة المخاطر في المؤسسة.

وأشاد الدولي بخبرة نوراني المصرفية الواسعة التي تمتد لأكثر من 35 عاماً عمل خلالها في الهند ودول الخليج والشرق الأوسط، مما أكسبه كفاءة عالية وقدرات متميزة أهلته للانضمام إلى فريق عمل بنك الكويت الدولي، وذلك بعد أن تقلد عدداً من المناصب العليا في قطاعات الحوكمة والمخاطر والالتزام، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارية في عدد من البنوك التقليدية والإسلامية. أكد الدولي أن نوراني يعتبر أحد أحدث القياديين الذين يفتخر البنك بانضمامهم إلى فريق عمل الإدارة التنفيذية لما يتمتع به من خبرة عملية عريقة سيكون لها الأثر الإيجابي على إدارة المخاطر واستراتيجية العمل في البنك. كما أشار إلى أن تعيين نوراني قد جاء تطبيقاً لاستراتيجية البنك الهادفة إلى توظيف الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية سعياً لتعزيز مكانة الدولي كمؤسسة مصرفية إسلامية رائدة.