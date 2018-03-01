بنك “نيويورك ميلون” يخطط لتأسيس مكتب بالسعودية في الربع الثاني

دبي ـ رويترز:

قالت مصادر مطلعة ان بنك أوف نيويورك ميلون كورب يخطط لتأسيس مكتب في السعودية في الربع الثاني من العام في الوقت الذي يتطلع فيه الى فرص لتقديم خدمات تستهدف الاصول الخارجية للمملكة.

والبنك الذي يستهدف وفقا للمصادر التقدم بطلب لنيل ترخيص لخدمات الاصول من هيئة السوق المالية السعودية هو أحدث بنك أجنبي يرغب في تعزيز وجوده في المملكة مع شروعها في مبادرة اصلاح ضخمة.

وتقول المصادر ان نيويورك ميلون يتولى بالفعل صناديق خارجية تسيطر عليها كيانات سعودية مرتبطة بالحكومة خارج المملكة لكن فتح مكتب في الرياض سيسمح له بالعمل على نحو وثيق مع عملائه والسعي الى أنشطة جديدة.

وقال البنك في بيان لرويترز: “بنك نيويورك ميلون يستكشف منذ فترة الفرص وامكانية تأسيس وجود في المملكة العربية السعودية. تلك الخطط مازالت في مرحلة التطوير. ولذلك لسنا في وضع يسمح لنا بمناقشة خطط المستقبل في الوقت الراهن”.

وتقول المصادر ان البنك يرى فرصا لتقديم خدمات الايداع والحفظ الى كيانات سعودية كبيرة ذات نشاط خارجي مثل أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة.

وتعكف “أرامكو” على طرح عام أولي من المتوقع أن يكون الاكبر في العالم والذي من المقرر أن يجري في النصف الثاني من 2018 ويعد ركيزة أساسية لخطة طموح لتقليص اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط.

ويخطط صندوق الاستثمارات العامة صندوق الثروة السيادية الرئيسي للسعودية لزيادة استثماراته الخارجية لجلب التكنولوجيا للصناعة المحلية وتعزيز عوائد الاحتياطيات المالية للمملكة.