بنك وربة يجرى سحوبات «السنبلة» الأسبوعية والشهرية وسحب «فاتورة إكسبرس» اليوم

يجرى بنك وربة سحوباته الشهرية والتي تتضمن: سحب حساب السنبلة الشهري وسحب «فاتورة اكسبرس». بالإضافة الى سحب السنبلة الاسبوعي الخامس, اليوم بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.

يمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة الى فرصاً شهرية للفوز بجوائز نقدية طوال العام. ونظراً للإقبال الكبير الذي لاقاه هذا الحساب من قبل العملاء لما يؤمنّه من فرص كبيرة للربح، عمل بنك وربة على إضافة تطورات نوعية على حساب السنبلة لاقت استحسان العملاء، وتشمل التطورات التي تمت إضافتها إلى حساب السنبلة، زيادة عدد الرابحين عبر اضافة سحب أسبوعي بالإضافة الى السحب الشهري وذلك لإتاحة فرص أكبر للعملاء للفوز بجوائز مالية أسبوعية قيمة كل منها ألف دينار تذهب إلى 5 رابحين ويتم السحب عليها في يوم الخميس من كل أسبوع. بالإضافة الى ذلك، يستمر سحب السنبلة الشهري في بداية كل شهر على الجوائز الكبرى – بحضور وإشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة – والتي يبلغ إجمالها 30 ألف دينار كويتي موزعة كالتالي على 4 رابحين: الجائزة الكبرى بقيمة 10 آلاف دينار كويتي ستكون من نصيب رابحين إثنين والجائزة الثانية بقيمة 5 آلاف دينار كويتي من نصيب رابحين اثنين أيضاً.

وبذلك يكون بنك وربة قد زاد عدد الرابحين في حساب السنبلة إلى 24 فائز بالشهر كما زاد اجمالي قيمة الجوائز الشهرية من 30 الى 50 ألف دينار كويتي شهريا. وأما فيما يتعلق بفرص الربح، فيحق لكل عميل فرصة لدخول السحب مقابل كل 10 دنانير في الحساب.