يشارك بنك وربة في فعاليات مهرجان «شكرا 2» الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في حديقة الشهيد -2 خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 21 وحتى يوم الجمعة الموافق 23 فبراير وعلى أن تبدأ الفعاليات الساعة الرابعة عصرا، تزامنا مع احتفالات دولة الكويت بالايام الوطنية. وينظمّ المهرجان هذا العام تحت شعار «كل ما عطيناها يبقى دين علينا» من قبل مكتب الشهيد، للجهات الحكومية والأهلية التي كانت لها بصمة وفاء ابان الغزو الغاشم، من دعم في تحريرها من العدون العراقي الغاشم. ويشارك في الاحتفال 36 من دول التحالف وبحضور وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس مجلس الأمناء الشيخ علي الجراح الصباح، ومديرة مكتب الشهيد السيدة فاطمة الأمير، وبمشاركة 22 جهة حكومية واهلية.

وتعليقا على المشاركة في المهرجان ، قال أيمن سالم المطيري مدير أول الإتصال المؤسسي – المجموعة التخطيط الإستراتيجي» سوف يشارك بنك وربة في فعاليات مهرجان « شكرا 2» بفقرة ترفيهية على المسرح الروماني للأبناء الشهداء والجمهور وكما يوجد ركن خاص يتواجد فيه موظفي البنك لتزويد الزوار بفكرة واضحة حول منتجاته، عروض وحلول البنك التمويلية التي تتسم بالمرونة وتلائم كافة الاحتياجات. كما سوف يقدم الفريق شرحاً وافياً حول آخر الخدمات والحملات التسويقية التي أطلقها بنك وربة والتي تعود على عملائنا منها بالنفع الكثير والمميزات اللامحدودة».