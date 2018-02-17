بنك وربة يعلن أسماء الرابحين بسحب «السنبلة» الأسبوعي

أجرى بنك وربة سحوباته الاسبوعية والتي تتضمن: سحب حساب السنبلة الاسبوعي الثالث ؛ هذا وقد تم إجراء السحوبات بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعه وموظفي بنك وربة.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي الثالث لشهر فبراير، فقد توج 5 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار كويتي وهم: نضال سليمان الحربات، عبدالله فهيد محمد العجمي، عبدالحميد عبدالرحمن محمد العوضي، عبدالرحمن سلطان عبدالرزاق العصفور، مهدي عايض سعود العجمي.