بنوك: إماراتية تسعى لإغلاق ملف ديون مجموعتي سعد والقصيبي بـ 22 مليار دولار

دبي – رويترز:

أبلغ مسؤول مصرفي «رويترز» بأن بنوكا في دولة الامارات تأمل أن تسترد خلال عام 2018 جزءا من المستحقات التي لم تحصلها بعد انهيار بمليارات الدولارات طال مجموعة سعد السعودية وشركة أحمد حمد القصيبي واخوانه قبل نحو عشر سنوات.

كانت الشركتان تعثرتا في عام 2009 ابان أكبر أزمة مالية في السعودية وهو ما خلف ديونا نحو 22 مليار دولار مستحقة لبنوك اقليمية ودائنين اخرين.

وبعد سنوات من النزاعات القانونية وتحقيق تقدم تدريجي اكتسبت جهود ايجاد حل زخما منذ تأسيس محكمة في عام 2016 للبت في المطالبات المالية ضد شركة القصيبي واخوانه ومجموعة سعد.

وقال عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الامارات والرئيس التنفيذي لبنك المشرق الذي يتخذ من دبي مقرا في مقابلة «نحن متفائلون بأننا سنحصل على قرار بهذا الشأن».

أضاف «لقد انتظرنا كثيرا جدا. الان هناك قيادة شابة في السعودية وهم يريدون انهاء هذا الملف».

وأشار الى أن معظم البنوك الاماراتية التي لها أموال مستحقة حصلت على حكم نهائي بشأن مطالباتها من محاكم اماراتية وقدموها للحصول على موافقة بشأنها من محكمة تضم ثلاثة قضاة في الخبر بالمنطقة الشرقية السعودية.

ووفقا لمصادر على دراية بالعملية فان بنوك المشرق والامارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري هي البنوك الاماراتية التي لها أكبر مطالبات على شركة القصيبي واخوانه وتتراوح بين 1٫25 مليار ريال «333٫3 مليون دولار» للمشرق و653٫8 مليون ريال لابوظبي التجاري.

ولبنك الامارات الاسلامي ذراع المعاملات الاسلامية لبنك الامارات دبي الوطني مطالبات بقيمة 76 مليون درهم ضد مجموعة سعد بحسب ما قالته المصادر.

وقال الغرير ان البنوك غطت مخصصات الديون بالكامل وان أي أموال سيتم استردادها ستسهم في ميزانيات البنوك.

وأضاف أن نمو أرباح القطاع المصرفي الاماراتي في عام 2018 سيكون تقريبا ذاته المسجل في العام الماضي عند 6٫5 بالمئة.

ووفقا لتوقعات وكالة موديز للتصنيف الائتماني، فأن إحدى المشاكل التي تحتمل أن تواجهها البنوك في المنطقة زيادة متوقعة في القروض الرديئة خلال عام 2018 بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي في عام 2017.