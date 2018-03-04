بنوك اماراتية تحظر شراء العملات المشفرة

حظرت بنوك إماراتية إجراء أي تحويلات مالية تتم بغرض تداول العملات_المشفرة عبر المنصات الإلكترونية التي تسمح بتداول تلك العملات، حيث طالبت إداراتي “الحوالات المالية” و”الامتثال” بمراقبة وحظر أي تعاملات تتم لهذا الغرض من قبل الأفراد.

بينما ما زالت البنوك تسمح بالتحويلات المالية لحسابات شركات الوساطة المالية المرخصة والتي تتعامل في الأسواق الأجنبية، وتقوم بالتداول على صناديق الاستثمار في العملات المشفرة (بيتكوين وإيثريوم)، حيث أفادت تلك الشركات بأنه في حالة البيع تتم التسوية وتحويل المبلغ إلى حساب العميل البنكي مباشرة خلال 48 ساعة، أما تعاملات الإيداع للشراء فتتم بشكل لحظي وفي أي وقت خلال أوقات العمل الرسمية، بحسب ما اورد موقع العربية نت.

وأصدر عدد من البنوك العالمية وبعضها يعمل في الإمارات مثل “سيتي بنك” و”لويدز” و”بنك أوف أميركا” قراراً بحظر شراء العملات المشفرة بواسطة بطاقات الائتمان. كما أرسلت بنوك تحذيرات شديدة اللهجة لموظفيها تفيد بأن أي تعاملات ذات صلة بالعملات المشفرة عبر الحسابات المصرفية للبنك ممنوعة، مؤكدة أن أي تعاملات أو تداولات عبر الإنترنت لتلك العملات غير مقبولة على الإطلاق، ومطالبة بالالتزام بتلك التعليمات وعدم إجراء أي تعاملات من هذا النوع عبر حسابات البنك.

وبحسب مصرفيين فإن حظر تداول “العملات الافتراضية” يستهدف إلى حماية عملاء البنوك من أي عمليات احتيال قد يتعرضون لها نتيجة استخدام هذا النوع من المدفوعات غير الآمن في التعاملات عبر الإنترنت ، مشيرا إلى أن البنوك وفقاً لنظام الدفع الإلكتروني الجديد، ملتزمة بعدم إتاحة أي مدفوعات بالعملات المشفرة حتى لا تتعرض للمساءلة، خاصة وأن هناك العديد من المنصات عبر الإنترنت والتي تستهدف الاحتيال على العملاء الراغبين في تداول العملات المشفرة.