بن خليفة يترأس وفد البحرين في قمة الفيفا

يترأس الشيخ علي بن خليفة، رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، وفد مملكة البحرين، المشارك في القمة التنفيذية للفيفا، والتي تعقد للاتحادات الأعضاء، والأمناء العامين، في العاصمة التنزانية السابقة (دار السلام)، الذي انطلق امس ويختتم غدا الجمعة.

ويشارك الشيخ علي في أعمال القمة، بحضور الأمين العام لاتحاد الكرة، إبراهيم البوعينين.

وتأتي القمة التنفيذية، كواحدة من المبادرات التي أطلقها «الفيفا»، في إطار إصلاحات كرة القدم، حيث تناقش مسائل ستراتيجية مختلفة، كما توفر منبرًا للحوار والنقاش، وتبادل المعرفة بين الاتحادات الأعضاء.