عواصم – وكالات: التقى رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد بن دغر في الرياض، أمس، القائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى اليمن كارن ساساهارا.

وأكد بن دغر خلال اللقاء، أن الحكومة الشرعية تعمل مع الشركاء الإقليمين والاصدقاء الدوليين، بجدية لاستيعاب القوى كافة، إدراكاً منها بالحاجة للأمن والأستقرار.

وقال إن “الصراع وخطورة في اليمن يكمن بأن إيران دست أنفها باليمن متجاوزة للإرادة الدولية في خطاباتها التحريضية، والتخطيط والتسليح وإرسال الخبراء العسكريين للميليشيا الحوثية، وإمدادهم بالقوة والصواريخ البالستية لتهديد المنطقة”.

وأشار إلى أن الإيرانيين لديهم اطماع عسكرية واقتصادية وجغرافية، مايستوجب على المجتمع الدولي إيقاف هذه الأطماع.

وأكد أن الحفاظ على اليمن موحداً ليست مصلحة محلية فحسب، بل إقليمية ودولية.

من جانبها، أكد ساساهارا حرص الولايات المتحدة على دعم اليمن موحداً مستقراً، مشيرة إلى مضي واشنطن في دعم عملية البناء باليمن، واستعدادها لتقديم الدعم اللوجستي والخبرات.

من ناحية ثانية، شن طيران التحالف نحو 20 غارة على محافظة صعدة ليل أول من أمس، ودمر 17 “هدفاً محققاً”، فيما لقي العشرات من ميليشيات الحوثي مصرعهم.

وقالت مصادر محلية إن نحو 13 عنصرا قتلوا بغارتين استهدفتا موقعاً للميليشيات في منطقة شعبان بمديرية رازح الحدودية.

وفي الساحل الغربي، شن التحالف غارات على مواقع للميليشيات بمديريات التحيتا والجراحي وزبيد وبيت الفقيه جنوب الحديدة، ما أسفر عن مقتل 16 حوثياً.

كما قتل 12 من الميليشيات في غارات على أطراف مديرية صرواح بين مأرب وصنعاء.

وفي مديرية نهم شرق صنعاء، شن التحالف غارات استهدفت تجمعات للمتمردين غرب منطقة محلي.

وفي صعدة، نقلت ميليشيات الحوثي أمس، مئات المسلحين من جبهات عدة إلى المحافظة.

وقالت مصادر إن الميليشيات لجأت إلى نقل المسلحين عبر دراجات نارية، عوضاً عن المركبات حتى لا تتعرض للقصف الجوي

وفي البيضاء، لقي مشرف ميليشيات الحوثي المدعو أبو خالد فرحات الكحلاني مصرعه أول من أمس، برصاص أحد المواطنين مع أربعة من مرافقيه.

في سياق متصل، كشفت قيادة محور تعز العسكري أول من أمس، عن مقتل 426 من مسلحي الميليشيات وإصابة 740 آخرين، منذ انطلاق العملية العسكرية الواسعة لاستكمال تحرير المحافظة أواخر يناير الماضي.

من جهته، ذكر الجيش اليمني أول من أمس، أن نحو مئة مسلح حوثي، بينهم قيادات ميدانية، لقوا مصرعهم خلال 48 ساعة بغارات للتحالف جنوب الحديدة.

في غضون ذلك، أجبرت ميليشيات الحوثي سكان قرية البغيل في مديرية الجراحي جنوب محافظة الحديدة على النزوح ومغادرة منازلهم تحت تهديد السلاح وتحويل القرية إلى موقع عسكري.

وحذر السكان من مغبة استخدامهم ومنازلهم دروعاً بشرية، وذلك بالتزامن مع نشر الحوثيين منصات إطلاق صواريخ في بعض القرى شرق وجنوب مدينة الجراحي.