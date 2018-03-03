القاهرة – الأناضول:

أعلنت السفارة اليمنية لدى مصر، أن رئيس الوزراء أحمد بن دغر، يجري فحوصات طبية في القاهرة.

وأفادت السفارة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، أول من أمس، بأن “الرئيس عبدربه منصور هادي أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس حكومته، للاطمئنان على صحته بعد وصوله إلى مصر لاستكمال علاجه وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة”.

وتمنى هادي لـ”رئيس الوزراء موفور الصحة والسلامة والشفاء العاجل للاضطلاع بمهامه وواجباته الوطنية، فيما أشار بن دغر إلى أن “الفحوصات الطبية مطمئنة”، ويعاني من “آلام بسيطة بالظهر”.