رام الله – وكالات: وصل وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي أمس، إلى المسجد الاقصى في القدس الشرقية المحتلة، وزار كلا من قبة الصخرة والمسجد الأقصى، في زيارة نادرة لمسؤول عربي إلى الموقع.

وكان في استقباله كل من مدير الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عزام الخطيب ومدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني ونائب محافظ مدينة القدس عبدالله صيام.

وقال الخطيب إن هذه “زيارة تاريخية لدعم أهل القدس والمسجد الأقصى”.

وفي وقت سابق، بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله أمس، مع بن علوي القرار الأميركي بشأن مدينة القدس.

وأطلع عباس الوزير العماني على آخر مستجدات الاوضاع في الأراضي الفلسطينية، والمآزق التي وصلت إليها العملية السياسية، عقب القرار الأميركي الأخير بشأن القدس، وسبل التصدي له.

وأِشاد بزيارة بن علوي لفلسطين، ووصفها بالهامة، معتبراً أنها تدعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس، وفلسطين.

في غضون ذلك، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي خلال لقائها رئيس ممثلية جمهورية كوريا لدى فلسطين أمس، إن قرار ترامب بشأن القدس، يهدد بزعزعة استقرار المنطقة.

وأضافت إن السياسات الأميركية “تتناقض مع احتمالات فرص السلام وتنهي أية آمال بإيجاد تسوية سياسية”.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي إن عباس سيعلن عن الموقف الفلسطيني النهائي حيال قرار ترامب بشأن القدس خلال كلمته أمام مجلس الأمن في 20 فبراير الجاري.

من ناحية ثانية، تحفظت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أمس، على أملاك بطريركية القدس للروم الأرثوذكس، وجميع حساباتها البنكية، بإجمالي 30 مليون شيكل إسرائيلي (أي ما يعادل 8.5 ملايين دولار)، بحجة ضرائب الأملاك.

وأكد المتحدث باسم البطريركية عيسى مصلح في بيان، أن الإجراء الإسرائيلي يخالف الوضع القائم منذ مئات السنين في المدينة المقدسة، حيث إن الكنائس تعفى من ضرائب الأملاك.

وحض العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بصفته الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، على التدخل.

على صعيد آخر، صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس، على شق طريق استيطاني وإقامة وحدات سكنية على أراض في مدينة بيت جالا وبلدة الخضر بمحافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وقال ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية إنه تم أيضاً المصادقة على إقامة 67 وحدة استيطانية في منطقتي خلة ظهر العين، وعين العصافير من أراضي بلدة الخضر، بهدف اعتبار بيت لحم جزءاً مما يسمى “القدس الكبرى”.

من جهة أخرى، رفضت حركة “حماس” أمس، إقرار مجلس النواب الأميركي لمشروع قانون “يفرض عقوبات عليها، بسبب ما يقول إنه استخدام من جانبها للمدنيين كدروع بشرية”.

إلى ذلك، شارك مئات الفلسطينيين أمس، بمسيرة ووقفة احتجاجية في مدينة قلقيلية شمال الضفة، ضد تقليص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” لخدماتها المقدمة للاجئين في مخيمات الضفة.

وفي القدس، أقامت قوات الاحتلال برج مراقبة أمني”عند مدخل باب العامود.

وقال شهود عيان إن “البرج يعتبر ملاصقاً لمدخل باب العامود في أسفل الدرج المؤدي إليه، وأنه بخلاف ذلك يتم بناء ثلاث غرف أعلى السلالم المؤدية إلى مدخل باب العامود، حيث من المتوقع أن تكون كغرف للتحقيق والاحتجاز ومتابعة ورصد حركة المقدسيين”.

وفي الضفة، اعتقلت إسرائيل أمس، 19 فلسطينياً، بينهم شقيقان.

قضائياً، مددت محكمة إسرائيلية أمس، الحبس الانفرادي لرئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح لمدة ستة أشهر، فيما أصدرت محكمة أخرى، حكما بالسجن المؤبد أربع مرات على الشاب عمر العبد (19 عاماً)، الذين دين بقتل ثلاثة مستوطنين.

في غضون ذلك، توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيلها.