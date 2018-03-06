“يا أميري” للرادود البحريني الشهير حسين الأكرف، إلى جانب حسينية “يا أمير المؤمنين”، هي صوتيات مسجلة لعدد من اللطميات أو الحسينيات الشيعية، ومجموعة أخرى من الأناشيد الجهادية، التي اعتادت مؤسسة “السحاب” الذراع الإعلامية لتنظيم “القاعدة”، بثها ضمن إصداراتها المرئية، هو اللافت في وثائق زعيم “القاعدة” أسامة بن لادن “الصوتية”، والتي يبدو أنه قضى بعضاً من وقته في الاستماع لها خلال إقامته في مخبئه بأبوت آباد.

ورصد تقرير لموقع “العربية نت” الالكتروني، أنه وعلى غرار الالتقاء المصلحي ما بين تنظيم “القاعدة”، وغيره من الجماعات الراديكالية، وتعاونها في ساحات القتال مع إيران ونظام الملالي، كان على الضفة المقابلة، يعيش التيار الصحوي بشقيه الشيعي والسني، حالة انسجام مبكرة والتقاء مع بزوغ الثورة الخمينية في أواخر الثمانينيات، متجسداً بالأناشيد الإسلامية والكربلائيات الشيعية.

من ذلك كان انتعاش فجر الكاسيت لـ “الرواديد ” الشيعة، وهي الكلمة المقابلة للمنشد، في فترة الـ 90 وأواخر الثمانينيات، بين الأوساط الصحوية والإخوانية، وصولا إلى اليمين المتسلق، تماما كما كان الإقبال على الأناشيد الجهادية وصناعتها، حيث استطاعت أدبيات اللطم، ومجلس العزاء الحسيني، بما تضمنته من ألحان ومعاني التضحيات والالتصاق بالغربة، تمرير رسائلها بين الإسلامويين.

ورغم ما يبدو من خلاف بين “القاعدة ” وإيران، فإن ذلك لا يلغي تاريخاً عميقاً من جذور التشابه والتقارب بين الإسلام السياسي في نسخته السنية “الإخوان” وفروعها، ونسخته الشيعية الإيرانية، وهو تقارب في التصور الفكري، والفعل الحركي في مقدمة تفسير الدولة الإسلامية، ضمن مفهوم البيعة والخلافة من جهة، أو الإمامة لدى الشيعة من جهة أخرى.

وعلى الرغم من الموقف الفقهي الكلاسيكي الشيعي الرافض لهذا النوع من الرواديد والأناشيد، إلا أنها وجدت تأييداً وقبولاً من زعيم الثورة الايرانية آية الله الخميني، والمرشد علي خامنئي، والمرجع محمد حسين فضل الله.