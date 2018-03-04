بن نخي: لا نرفض العصرنة المادية

اعرب عضو اللجنة الاستشارية للوقف الجعفري ابراهيم بن نخي عن الشكر وعظيم الامتنان لمقام سمو أمير البلاد على رعايته الكريمة الدائمة لملتقيات الوقف الجعفري .

لافتا الى إن الحداثة كمفهوم ومصطلح يطغى على أوجه الحياة المعاصرة ولا يُقصد بها كما تعلمون الانتقال المادي من الحالة القديمة إلى الحالة الحديثة المتطورة بل هي منهج فكري يسعى لتغيير واقع ومفهوم الحياة بما ينسجم مع الفلسفات والنظريات المعاصرة بحيث تصاغ حياة الإنسان وفقا لها.

واضاف “نحن المسلمين في الوقت الذي لا نرفض العصرنة المادية فاننا نملك منهجا ربانيا متميزا ينطلق من ثوابت عقائدية وتشريعية، تحصن الأمة من أي نظريات ومناهج تسلخ الإسلام من أصوله وجواهره عن الحياة ومسؤوليات الإنسان عن واقعه الدنيوي وآثاره على مستقبله الحتمي في الحياة الاخرة وتابع كانت شعيرة الوقف أحد المصاديق التي تدلل على الثوابت العقائدية والتشريعية فمع التأكيد الفقهي للمرونة في الواقع المادي للأعيان الوقفية فإنها تلبي الحاجات المتغيرة والمتطورة للفرد والمجتمع على مدى العصور وتبدل الأحوال مع ثبات الأحكام الشرعية التي تنظم وتحفظ مقاصد الواقفين.