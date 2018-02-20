– أبوغزالة: صوت العملاء بات مسموعاً ويمكنه إحداث فرقٍ في جودة الخدمات

– الماجد : “بوبيان” يلبي احتياجات العملاء بمستوىً مثالي من الخدمة عبر ستراتيجية مدروسة

كتب – بلال بدر:

أعلنت شركة سيرفس هيرو، المؤشر الوحيد في المنطقة لقياس رضا العملاء بالاعتماد على آراء المستهلكين فقط والذي يتّخذ من الكويت مقراً له، عن أفضل 15 شركة أداءً في الكويت تعمل في 15 قطاع وذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوي لقياس رضا العملاء 2017 .

وشمل الفائزون بجائزة سيرفس هيرو لأفضل خدمة عملاء على مستوى الكويت كلاً من بنك بوبيان في المركز الأول، والقطرية للطيران في المركز الثاني، وميس الغانم في المركز الثالث.

فيما فاز بجائزة سيرفس هيرو على مستوى الإمارات 3 فائزين هم، شركة آبل في المركز الأول، ونيسان العربية للسيارات في المركز الثاني، والاماراتية للطيران في المركز الثالث وفقاً لما تم الإعلان عنه خلال الحفل.

وتم تحديد الشركات الفائزة بعد تطبيق بروتوكول صارم لتوثيق البيانات من إجمالي 24٫024 تقييم جُمعت عبر الإنترنت حيث تم اعتماد نحو 19٫356 استبيانٍ بعد عملية التدقيق من صحة البيانات.

من جهتها قالت رئيسة شركة سيرفس هيرو فاتن أبوغزالة ” نكرم أفضل الشركات أداءً لنجاحها في فهم احتياجات العملاء، والأهم من ذلك لقدرتها على تجسيد ذلك الفهم من خلال تقديمها خدمات مميزة تهتم بالعملاء. مهنئة كل فائزٍ من الفائزين الثلاثة على مستوى الدولتين وكل مرشحٍ من المرشحين المشاركين في تقييم هذا العام.

حيادية ونزاهة

وأضافت أبوغزالة: “طرحنا مؤشر رضا العملاء للمرة الأولى في عام 2010 ليكون معياراً يتسم بالحيادية والمصداقية لقياس تميز الخدمات والذي يعتمد على التقييمات من عملاء الشركات. وسعياً من التقديم المزيد من الدعم للشركات، أطلقنا المعيار الثاني لدينا وهو مؤشر ثقافة التميز الذي يعتمد على تقييم الموظفين داخل الشركة. ويهدف هذا المؤشر إلى مساعدتكم في معرفة مدى جاهزية وتنظيم هذه الثقافة داخل الشركة لتحقيق التميز. ويكمل المؤشران بعضهما بعضاً، وعند تطبيقهما في الوقت ذاته وبالطريقة الصحيحة، يساهمان في توجيه تركيزكم بهدف ضمان تنفيذ استراتيجية أعمالكم بنجاح، والتمكن في نهاية المطاف من تحقيق التميز فيما تقدمونه من خدمات”.

وتميزت فعاليات حفل توزيع الجوائز هذا العام بعقد حلقة نقاش ثقافة التميز وبالاخصتناولت العناصرالمهمة التي تساهم بصورةٍ رئيسية في نجاح أي مؤسسة.

تجارب شخصية

وتشمل هذه العناصر بصورةٍ رئيسية كلاً من الريادة وموارد الشركة والموظفين والمكافآت والعمليات والإجراءات وقياس الأداء. وانعقدت حلقة النقاش برئاسة فاتن أبوغزالة وكان من بين الحضور كلٌ من، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان، عادل الماجد، ومديرة إدارة خدمة العملاء في مجموعة الشايع، منى دباح، ورئيسة قسم تجربة العملاء في شركة الاتصالات “دو” التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة رافاييلا بيانشي. وأتاحت حلقة النقاش للممثلين عن كل شركة فرصة مشاركة تجاربهم وأفضل الممارسات لديهم حول تلك المجالات في سبيل تسليط الضوء على أهميتها وعلاقتها المباشرة بتحقيق تميز الخدمة.

واستهل عادل الماجد حلقة النقاش بكلمة ذكر فيها أن بنك بوبيان فاز ثماني مرات، إلى جانب مستشفى رويال حياة ومقهى كاريبو، ويُعد فوزه المتكرر على مستوى الكويت دليلاً على التزامه كعلامة تجارية في تقديم خدمةٍ مميزة.

وفي سياق تشديده على أهمية تميز الخدمة، أوضح الماجد، أن سوقٍ تنافسية كهذه، من الواجب علينا أن نسعى لتحسين أدائنا بمساعدة أدوات البحث والتقييم. وبفضل تطبيق تلك الأدوات وفهم النتائج والمؤشرات فهماً صحيحاً، يمكننا الوصول إلى تصورٍ واضحٍ لتوقعات عملائنا واحتياجاتهم. ويتيح ذلك لنا أولاً وقبل كل شيء إدارة توقعات العملاء، وتلبية احتياجاتهم بمستوىً مثالي من خلال اعتماد استراتيجية مدروسة والنجاح في تطبيقها”.

80 علامة تجارية

من جانبها، أوضحت، مديرة إدارة خدمة العملاء في مجموعة الشايع منى دباح، على أهمية عنصر الموظفين في تميز الخدمة، إذ علقت قائلةً: “بصفتي موظفة أعمل لدى شركة عالمية لعلامات الامتياز والبيع بالتجزئة وتدير أكثر من 80 علامة تجارية، أؤكد على أهمية التفاعل مع “موظفي” شركتنا، والعمل على تكوين فهم موحدٍ حول جودة الخدمة في أوساط آلاف الموظفين. إذ أن مفهوم تميز الخدمة يمثل ثقافة وطريقة وعملية تتم على المدى البعيد. ولا بد أنها الطريقة الوحيدة لدى الشركة لمعرفة طريقة تشغيلها وتسيير شؤونها، وهذا ما يجعلها جزءاً من النظام اليومي سواء كانت من خلال رأي أو موقف أو تقرير يومي أو معايير التشغيل أو غير ذلك”.

القطاعات الخمسة عشر

وشملت القطاعات الخمسة عشر التي تم تصنيفها في مؤشر تقييم خدمة العملاء لعام 2017 كلاً من المقاهي والمطاعم العائلية ومطاعم الوجبات السريعة وخدمة السيارات ووكلاء السيارات الجديدة والملابس ومعارض الإلكترونيات والأثاث المنزلي والبنوك التجارية والبنوك الإسلامية ومزودي خدمات الإنترنت وشركات اتصالات الجوال والمستشفيات الخاصة وشركات الطيران ومحلات السوبر ماركت.وتم تقييم الشركات من كل قطاع على مقياس من 1 إلى 10 بالاعتماد على ثمانية معايير تشمل الثقة بالمنتج والخدمة والسرعة وجودة المنتج وكفاءة الموظفين والقيمة بالنسبة للسعر والموقع ومركز الاتصال وجودة الموقع الإلكتروني.