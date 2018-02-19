افتتح محافظ محافظة مبارك الكبير الفريق أول متقاعد احمد عبداللطيف الرجيب رسميا فرع بنك بوبيان في منطقة صباح السالم بحضور نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للبنك عادل الماجد وعدد من قياديي المحافظة والبنك.

وقال الرجيب “ان منطقة صباح السالم تعتبر من المناطق التي تتمتع بكثافة سكانية عالية الى جانب وجودها في قلب محافظة مبارك الكبير التي تضم العديد من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية من المواطنين والمقيمين وهو ما يتطلب توفير خدمات مصرفية مميزة”.

من جانبه قال الماجد ان افتتاح الفرع الجديد رسميا في منطقة صباح السالم « يعزز بصمة أخرى في التواجد والانتشار المحلي لبنك بوبيان ضمن خططه التوسعية داخل الكويت ولخدمة عملائه في كل مكان من خلال توفير الراحة والسهولة والسرعة في إنجاز معاملاتهم خلال ساعات العمل الرسمية للفرع».

واضاف أن الفرع الجديد يمثل إضافة لفروع بنك بوبيان بحيث يخدم منطقة ذات كثافة سكانية عالية كما تم مراعاة تصميمه الداخلي في تقديم الخدمات المميزة للعملاء بسهولة ويسر، مع توفير مساحات كافية لحركة وانتظار العملاء داخل الفرع.

وتم تخصيص الطابق الأرضي لخدمة الرجال بينما خصص الطابق الأول لخدمة السيدات، ليبقى بوبيان متميزاً وقادراً على تطوير هذه الفروع ليواكب ركب التطور المستمر في الصناعة المصرفية محلياً وعالمياً.

ويمكن للعميل ان يحصل على العديد من خدمات بوبيان مجانا من خلال زيارة واحدة لاي فرع من فروع البنك وذلك في فترة لا تتجاوز العشرين دقيقة.

وتشمل هذه الخدمات حساب الراتب من غير حد أدنى للإيداع وشهادة تحويل راتب وخدمة الرسائل القصيرة وخدمة الاون لاين مع بطاقة السحب الآلي والرقم السري و البطاقة الائتمانية مع الرقم السري.

وأضاف الماجد أن التوسع في افتتاح المزيد من الفروع يأتي تماشيا مع الخدمات التقنية التي يقدمها البنك حيث كان لبوبيان السبق الأول بطرحها بالسوق المصرفي والتي تهدف لخدمة مختلف الشرائح في المجتمع إلى جانب تميزه بين البنوك بتوفير أكبر عدد أجهزة الصراف الآلي التفاعلي Boubyan Direct حيث أصبح عددهم مع الجهاز المتوفر في فرع صباح السالم 24 جهاز يقدم خدماته مدار الساعة طوال الأسبوع.

حيث يقوم جهاز الصراف الآلي التفاعلي (Boubyan Direct) بتوفير خدمات عديدة للعملاء من بينها سحب مبالغ تصل لغاية 5,000 دك والإيداع حتى 3 آلاف دينار وخدمة إيداع الشيكات والتحويل بين الحسابات وإصدار البطاقات وإصدار كشف الحساب.

ويجمع تصميم الفرع الجديد بين الطابع التكنولوجي والتقني مع المحافظة على الطابع الحديث الذي تميز بوبيان به وذلك للتأكيد على هوية بوبيان والتعرف عليه بشكل فوري أينما وجد من خلال تصميمه بواسطة أشهر المصممين العالميين المختصين بتصميم الفروع بشكل عصري حديث يراعى التطورات التي حدثت في الصناعة المصرفية.