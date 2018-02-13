بوتين يلتقي انفانتينو لمناقشة تجهيزات المونديال

موسكو -أ ش أ:

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اول من امس، اجتماعا مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني انفانتينو لمناقشة تجهيزات كأس العالم 2018 في روسيا. وذكرت وكالة أنباء «تاس» الروسية أن انفانتينو، قدم خلال المقابل، تعازيه لبوتين في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب الروسية في موسكو. ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن «روسيا تستمر في تجهيزات كأس العالم.. الكثير من الاستعدادات انتهت بالفعل»، مضيفا أن بقية الاستعدادات هي التي سيتم مناقشتها مع انفانتينو.