موسكو – وكالات:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، أن بلاده ستعتبر أي هجوم نووي على حلفائها هجوماً عليها هي نفسها، وهو ما يستدعي رداً فورياً.

وقال بوتين في رسالته السنوية للجمعية الفيدرالية (البرلمان)، إن روسيا اختبرت مجموعة من الأسلحة النووية الجديدة، منها صاروخ نووي في نهاية العام 2017، يمكنه أن يصل الى أي مكان في العالم ولا يمكن للانظمة المضادة للصواريخ اعتراضه، وذلك رداً على الدرع الصاروخية الأميركية.

وأضاف “سنعتبر أي استخدام للأسلحة النووية ضد روسيا أو حلفائها هجوماً نووياً على بلادنا، وسيكون الرد فورياً”.

ومن بين الصواريخ التي عرضها، صواريخ ثقيلة عابرة للقارات وصواريخ “كروز” الموجهة وطوربيد من نوع جديد.

وكشف أن “روسيا اختبرت أسلحة نووية جديدة، بينها صواريخ مبرمجة تعمل بالطاقة النووية، وطائرات من دون طيار (درون) تعمل تحت الماء ويتم تشغيلها بالطاقة النووية”.

وأضاف إن “طائرات الدرون ستكون مهيئة لحمل رؤوس نووية تستطيع استهداف حاملات الطائرات والمرافق الساحلية”، مشيراً إلى أن الأسلحة الجديدة ستكون “بمأمن عن أي اعتراضات من الأعداء”.

وأوضح أنه من المستحيل على وسائل تقليدية أن تعترض هذه الأسلحة، مضيفاً “إنها أنظمة ستراتيجية جديدة لروسيا طورناها رداً على الخروج أحادي الجانب للولايات المتحدة من معاهدة الدفاع الصاروخي والنشر الفعلي لمثل هذه الأنظمة في منطقة الولايات المتحدة وخارج حدودها”.

وأشار إلى أن واشنطن تخلق مناطق تموضع جديدة لنظامها الصاروخي، وإذا لم نفعل شيئاً سيؤدي ذلك إلى خفض في الإمكانيات النووية الروسية التي سيسهل اعتراضها.

وأضاف إن بلاده حاولت طويلاً “إقناع الأميركيين بعدم انتهاك معاهدة الدفاع الجوي وعدم الإخلال بالتوازن الستراتيجي، ولكن كل هذا كان من دون جدوى”.

وأشار إلى أن وزارة الدفاع بدأت بالتعاون مع المؤسسات الصناعية لقطاع الصواريخ الفضائية بإجراء تجارب عملية لمنظومة صاروخية ثقيلة جديدة من طراز “سارمات” ويزن نحو 200 طن، وهو ليس له مدى محدد، موضحاً أنه ليس في العالم كله مثيلاً لهذا الصاروخ الجديد حتى الآن.

وشدد على أن القدرات العسكرية المتنامية لروسيا، هي ضمان للسلام العالمي لأنها تحفظ توازن القوى في العالم.

وأشار إلى أن كبح روسيا بما في ذلك قدرتها العسكرية عبر العقوبات لم ينجح، مؤكداً أن بلاده مهتمة بالتعاون مع الولايات المتحدة وأوروبا، وأنه رغم اختلاف المواقف نبقى شركاء على كل حال.

وأضاف إن العملية الروسية الجارية في سورية تظهر زيادة قدرات بلاده الدفاعية، وأن “العالم يعرف حالياً أسماء كل أسلحتنا الرئيسية بعد عملية سورية”.

وأكد أن روسيا ستصبح في السنوات المقبلة إحدى العقد اللوجستية الرئيسية في العالم، وستحافظ على صدارتها في الطرق البحرية، سيما عبر القطب الشمالي.

وقال إن طاقة الموانئ الروسية في العام الماضي، تجاوزت المليار طن، مقارنة بـ300 مليون طن في العام 2001، و600 مليون طن في نهاية التسعينيات.

ولفت إلى أهمية وضع خطة شاملة لتحديث وتوسيع البنية التحتية لشبكة المواصلات في روسيا، مؤكداً أنه لابد أن تصبح روسيا واحدة من الاقتصاديات الخمسة الكبرى في العالم خلال الأعوام الستة المقبلة، مضيفاً “إنها مهمة معقدة، ولكني متأكد من أننا مستعدون لإنجازها”.

وأوضح أن روسيا لابد أن تدعم المشروعات الصغيرة وتشجع التطورات التكنولوجية، سيما الروبوتات.

وفيما، يتعلق بالتحديات التي تواجه النمو الاقتصادي في روسيا، اعتبر أن التراجع الديمغرافي قد يشكل في السنوات القليلة المقبلة تهديداً خطيراً على نمو اقتصاد البلاد.

وأشار إلى روسيا لم تحقق بعد مستوى الرفاهية المطلوب، لكنها “ستحقق ذلك”، مؤكدا ضرورة إحراز “قفزة” نوعية في هذا المجال.