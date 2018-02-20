اقام التوجيه الفني للزهرات والمرشدات في الادارة العامة لمنطقة الفروانية التعليمية المخيم التدريبي والتطبيقي لباقات الزهرات وفرق المرشدات وبراعم رياض الاطفال تحت شعار لاجل عالمها «قائد حكيم شعب وفي» برعاية وحضور مدير عام المنطقة جاسم بوحمد ورئيسة جمعية المرشدات هند الهولي ومديرة الانشطة التربوية نجاة المطيري والموجهة العامة للزهرات والمرشدات امل العوضي والموجهة الاولى للزهرات والمرشدات ميثة العجمي وعدد من مديرات المدارس والموجهات والقائدات.

استهل الحفل بمراسم رفع العلم لمرشدات مدرسة هاجر والطاهرة وذي قار ثم تلاوة عطرة لايام من الذكر الحكيم تلا ذلك كلمة المخيم.

واعرب راعي الاحتفال عن سعادته مؤكدا ان الحركة الارشادية تساهم في اعداد الفتيات اعدادا متكاملا من جميع النواحي وتعمل على تعويدهن على الاعتماد على النفس وتغرس فيهن روح العمل الجماعي وقدم براعم الفجر فقرة وطنية.

والقت الموجهة الفنية الاولى ميثة العجمي كلمة شكرت فيها راعي الاحتفالية وكل من لبى الدعوة، مؤكدة ان الهدف من المخيم تحقيق التعارف والتآلف واكتساب الصداقات بين المرشدات والعمل على خلق روح التعاون بين القائدات وفرقهن وتزويد الفتيات بالمعلومات والمعارف من خلال مشاركة.

مؤسسات الدولة في تنفيذ الورش العملية المختلفة للمخيم.

واشادت العجمي بتعاون مديرات مدارس المنطقة وبجهودهن المبذولة في نجاح هذا المخيم وشكرت زميلاتها في التوجيه الفني للزهرات والمرشدات وهن صبيحة السعدي وزينب بركات وفاطمة الخالدي وخلود المطيري وعقب الافتتاح جال الحضور على الورش التي تضمنت التصوير والورشة الفنية وانواع النيران وورشة البحث والاستكشاف والرموز السرية وتصميم زي وطني.