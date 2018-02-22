كتب –عبدالله عثمان :

قال الخبير النفطي الدكتور خالد بودي: إن استمرار منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» في سياستها الداعمة لخفض الانتاج سوف تدعم استقرار السوق وعليه استمرار تحسن الاسعار ، مشددا على ضرورة استمرار اوبك في حمل مسؤوليتها تجاة السوق العالمي .

واضاف د. بودي ان استمرار اوبك في السياسة المتبعة خلال العاملين الماضيين خصوصا فيما يتعلق بضبط الانتاج للدول داخل المنظمة وخارجها المتفقين على الخفض سيكون له دور كبير في دعم السوق، موضحا ان التخلي عن تلك السياسة سيؤدي لتراجع في مستويات الاسعار .

واشاد بدور اوبك وموقفها مع الدول المنتجة من خارج المنظمة وعلى الاخص روسيا في التمسك بالاتفاقية والوصول بها الى مستويات مستقرة للسوق، موضحا ان اتفاق خفض الانتاج اتي بثمارة جليا في سحب المخزونات من السوق وسحب الفائض الذي زاد بنسب كبيرة خلال الثلاث سنوات الماضية .

وألمح الى ان مستويات الاسعار الحالية يمكن ان تسير في مستويات الاسعار في مستويات 60 الى 65 دولاراً خلال 2018 ، موضحا ان هناك اسبابا من شانها انه تدفع بتلك المستويات وهي قوة الاقتصاد العالمي والاوروبي وتراجع مشكلة البطالة في الولايات المتحدة بالاضافة الى قوة معدلات الطلب على النفط.

وفيما يتعلق باحتمالات شكوك بانسحاب بعض الدول ذات الاقتصاديات الضعيفة في الاستمرار وفق معدلات الخفض المتفق عليها وهو ما قد يدفها لزيادة الانتاج مجددا من اتفاقية خفض الانتاج قال د. بودي ان انسحاب الدول الرئيس فى الاتفاق هو المقلق بينما الدول ذات الانتاج البسيط والتي لا تتعدى 15 الى 20 % من اجمالي انتاج الدول الموقعة على الاتفاق لن يكون ذا اثر يذكر .

وذكر ان الاوضاع الاقتصادية الحالية تبشر بتعافي الطلب العالمي على النفط واستقرارة مستقبلا ان لم يحدث عارض او عوامل جيوسياسية في مناطق الانتاج ، مؤكدا ان مؤشرات النمو في الاقتصاد العالمي تدلل على استقرار محتمل في جميع اوجهه النواحي الاقتصادية ما يدعم الطلب ويؤثر ايجاب على استقرار السوق .

واضاف بودي ان منظمة «اوبك» تهدف للمحافظة على استقرار الاسواق، مضيفا ان المنظمة خلال الفترة الماضية ركزت على ضرورة ارجاع المخزونات النفطية في الدول الصناعية لمعدل الخمس سنوات وهو ما تحقق بنسبه كبيرة ما يعزز من دور الاتفاقية وفق النتائج المحققة .