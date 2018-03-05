كشف رئيس المحكمة الكلية المستشار الدكتور عادل بورسلي عن اتفاق مع بلدية الكويت على ترسيخ اعتماد آلية الإعلان الإلكتروني في الدعاوى القضائية ذات الصلة تبعاً للتعديلات الأخيرة التي تمت على قانون المرافعات لمعالجة أي حالات تأخير قد تحدث في إعلان صحف الدعاوى القضائية سواء المرفوعة من قبل البلدية أو المرفوعة عليها.

جاء ذلك في تصريح صحافي لـ المستشار بورسلي على هامش استقباله وفد البلدية برئاسة مدير العام أحمد المنفوحي، في مكتبه بقصر العدل بحضور كلٍ من نائب رئيس المحكمة الكلية المستشار محمد بوصليب، بالإضافة إلى أعضاء المكتب الفني في المحكمة، ومدير إدارة كُتاب المحكمة الكلية فاضل الفضالة ورئيس قسم الإعلان خالد حجي.

وقال بورسلي تم الاتفاق أيضاً على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة التطورات في هذا الشأن، بالإضافة إلى متابعة الأحكام القضائية الغيابية الصادرة سواء من محاكم الجنح أو محاكم الجنايات استناداً للتعديلات التي جرت على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت».

وأوضح انه تم وضع الحلول المناسبة للمشاكل المترتبة على تأخر الإعلان القضائي ومن بين هذه الحلول اعتماد آلية الإعلان القضائي الإلكتروني مع جهات حكومية عدة ومنها إدارة الفتوى والتشريع وبلدية الكويت وهيئة أسواق المال والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، مبيناً أن «اللقاء المشترك تطرق أيضاً إلى مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بطبيعة العمل ما بين المحكمة الكلية والبلدية».