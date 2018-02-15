مسقط – كونا:

وقعت (شركة مصفاة الدقم) امس ثلاثة عقود تتعلق بالأعمال الهندسية والإنشائية والمشتريات وتشييد مجمع المصفاة والخدمات التابعة له بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بقيمة تصل الى نحو 5.5 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لـ(شركة البترول الكويتية العالمية) ورئيس مجلس إدارة (شركة مصفاة الدقم) نبيل بورسلي في تصريح صحفي عقب التوقيع “ان المشروع سيعمل على تحويل منطقة الدقم الى احد أهم مراكز الطاقة في المنطقة كما سيشجعها على القيام بصناعات متعلقة في هذا المجال على المستويين المحلي والعالمي”.

واضاف بورسلي ان المشروع “يعد احدى ابرز الشراكات الاقتصادية والستراتيجية بين سلطنة عمان والكويت كما سيعمل على تعزيز القيمة المضافة والتعاون بين البلدين الشقيقين”.

واكد في هذا المجال جاهزية المنطقة المخصصة لمشروع المصفاة مبينا ان العقود التي وقعت امس مع المقاولين ستبدأ اعمالها في مارس المقبل اذ سيتم استقدام العمالة اللازمة لانشائه على ان يتم العمل المباشر للمقاولين خلال نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

واوضح بورسلي ان الطاقة التكريرية للمصفاة ستصل الى 230 ألف برميل يوميا بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 8.5 مليار دولار وهي ذات التكلفة التي تم رصدها لمشروع مجمع البتروكيماويات.

وكشف عن اقبال البنوك على تمويل المشروع بنسبة 50 في المئة على أن يتكفل الملاك بتمويل الـ50 في المئة الاخرى.

‘وذكر ان “المصفاة تستهدف السوق المحلية وتليها السوق العالمية” متوقعا أن يتم التشغيل التجاري لمشروع المصفاة ومشروع مجمع البتروكيماويات بين نهاية عام 2021 وبداية 2022.

وأكد بورسلي أن (البترول العالمية) تمضي قدما في تنفيذ خطتها الاستراتيجية طويلة المدى 2040 قائلا “نحن نطمح للتعاون مع شريك أجنبي أو التحالف مع إحدى الشركات النفطية العالمية في مشاريعنا وهو ما وجدناه في شراكة شركة البترول الكويتية العالمية مع شركة النفط العمانية”.

ولفت الى ان التوقيع على العقود الهندسية قد تم في العاصمة العمانية مسقط لافتا الى انه تمت ترسية العقد الأول والخاص بإنشاء وبناء الوحدات الرئيسية الى تحالف تكنكاس ريونداس الاسبانية مع دايو الكورية في حين تمت ترسية العقد الثاني والخاص بانشاء وبناء الوحدات المساندة الى تحالف بتروفاك البريطانية مع سامسونج الكورية.

وافاد بان العقد الثالث الخاص بإنشاء وبناء مرافق الخدمات التابعة والتي تشمل عدد 8 خزانات لتخزين النفط الخام في ميناء رأس مركز وخط أنابيب بطول 80 كم لتوصيل النفوط من ميناء راس مركز إلى مصفاة دقم ومرافق تصدير وخزانات للمنتجات في ميناء دقم للتصدير تم ترسيته على شركة سايبم الايطالية.

وأوضح بورسلي أن مشروع مصفاة ومجمع بتروكيماويات الدقم سوف يشيد على مساحة تقدر بـ900 هكتار وهو يتميز بموقعه الستراتيجي المطل على خطوط النقل البحري الرئيسية في بحر العرب.

ولفت الى انه وعند بدء عمليات تشغيل المصفاة ستبلغ الطاقة التكريرية 230 ألف برميل يوميا من النفط الكويتي الخام وستعمل على إنتاج عدد من المنتجات الرئيسية بالمصفاة وهي الديزل ووقود الطائرات بالإضافة إلى النافثا وغاز البترول المسال.

من جهته قال نائب الرئيس لتطوير الأعمال والمشاريع في شركة البترول الكويتية العالمية غانم العتيبي: ان هذا المشروع الحيوي يشكل نقطة الانطلاقة لمشاريع كبرى في هذه المنطقة الحيوية، لافتا الى انه سيكون للمهندسين الكويتيين دور فعال لتنفيذ المشروع العملاق والتدريب على عمليات التشغيل مع أشقائهم في السلطنة.

يذكر أن شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيميائية (دربك) تم إنشائها لتكون مسؤولة عن مشروع الدقم ويرأس مجلس إدارتها من الجانب الكويتي الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية نبيل بورسلي.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة (هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم) يحيى الجابري “ان مشروع مصفاة الدقم سيكون له مردود ايجابي على المنطقة وانه يعد ثاني أكبر مشروع بالمنطقة بعد ميناء الدقم”.

واشار الجابري الى العمل الذي يجري على انشاء مشروع توصيل الغاز إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وكذلك مد أنابيب الغاز من منطقة (سيح النهيده) اليها متوقعا انتهاء المشروع بحلول العام المقبل.

من جهته قال نائب رئيس مجلس إدارة (شركة مصفاة الدقم) هلال الخروصي “ان توقيع هذه العقود يؤكد عزم كافة الشركاء على المضي قدما في تنفيذ هذا المشروع الذي سيدفع بعجلة وتيرة التطوير في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الى الأمام”.

وتم اسناد الحزمة الأولى من المشروع والمتعلقة بوحدات المعالجة الرئيسية للمصفاة لشركتي (تاكنيكاس روينيداس) و(دايو) للهندسة والإنشاء في حين اسندت الحزمة الثانية والمتعلقة بالمرافق والخدمات الداعمة للعمليات التشغيلية للمصفاة لشركتي (بيتروفاك) و(سامسونغ الهندسية).

كما اسندت الحزمة الثالثة والتي تتضمن اقامة منشآت تخزين وتصدير المواد البترولية السائلة والسائبة ومنشآت تخزين النفط الخام الخاصة بالمصفاة في (رأس مركز) اضافة الى خط انبوب نقل النفط الخام بطول 80 كيلو مترا من (رأس مركز) الى المصفاة لشركة (سايبم) العالمية.

وحضر توقيع العقود بالاضافة الى كل من الجابري وبورسلي والخروصي سفير الكويت لدى سلطنة عمان فهد المطيري والرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية عصام الزدجالي.