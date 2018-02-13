قامت بورصة الكويت مؤخراً بعقد اجتماعات تعريفية مع كل من غرفة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمناقشة التفاصيل ذات الصلة بتطوير السوق وكتاب قواعد البورصة الجديد.

تضمنت الاجتماعات مناقشة مشروع تقسيم السوق والمؤشرات وقواعد الإدراج الجديدة التي تهدف إلى إحداث انتعاشه عن طريق زيادة نسبة الأسهم المتداولة وبالتالي زيادة السيولة، وتوفير منصة استثمار جاذبة، وهو ما يعد من أبرز التحديات التي تواجه البورصة في الوقت الحالي. وقد تبنت العديد من الأسواق هذا النظام، مثل بورصة لندن وبورصة فرانكفورت وبورصة ناسداك، وجميعها أسواق عريقة لها تجربة مميزة استفادت من نظام الأسواق المقسمة.

وخلال تلك الزيارات تمت مناقشة بعض المنتجات الجديدة و المتعلقة بتطوير السوق و التي سيتم طرحها كفواصل التداول و بعض التطويرات التي أجريت على الصفقات الخاصة خارج نظام التداول (الصفقات المتفق عليها) ، وإعطاء نبذة مختصرة عن السوق خارج المنصة و الذي سوف يتم طرحه خلال الفترة القادمة.