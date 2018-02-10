بوسطن يخسر صدارة الشرقية في الـNBA

واشنطن-أ ف ب: حقق كليفلاند كافالييرز وصيف بطل الموسم الماضي، فوزا مريحا على أتلاتنا هوكس في أول مباراة له بعد تغييرات واسعة في صفوفه، بينما تكبد بوسطن سلتيكس خسارة أمام انديانا بايسرز كلفته صدارة المنطقة الشرقية.

وفي المباريات التي أجريت تفوق كليفلاند على ضيفه أتلانتا بنتيجة 123-107، في المباراة الأولى بعدما شهد كليفلاند سلسلة تغييرات مع اقفال باب الانتقالات بين فرق الدوري.

بات في رصيد بوسطن 40 فوزا و17 خسارة هذا الموسم، مقابل 38 فوزا و16 خسارة لتورونتو الذي لم يلعب الجمعة.

ولم يتمكن بوسطن من تعويض الفارق الكبير الذي تكبده في الشوط الأول، اذ خسر الربع الأول (16-30) والثاني (22-29). وعلى رغم تفوقه في الثالث بفارق 17 نقطة (34-17)، الا انه تراجع في الربع الأخير وأنهاه خاسرا بنقطتين (19-21).

وكان كايري إيرفينغ الأفضل في صفوفه مع 21 نقطة، بينما كان لاعب انديانا فيكتور أولابيدو الأفضل في المباراة مع 35 نقطة.

وتلقى بوسطن خسارته الثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة.

الى ذلك، حقق ميامي الذي يحتل المركز السابع في ترتيب المنطقة الشرقية، فوزا في المباراة الأولى التي خاضها العائد وايد، وذلك بنتيجة 91-85 على حساب ميلووكي باكس.

واكتفى وايد بتسجيل ثلاث نقاط، الا انه تمكن من صد محاولة تسجيل لباكس في المراحل الأخيرة من المباراة، وساهم في تحقيق فريقه فوزه الأول بعد خمس هزائم متتالية، والـ 30 هذا الموسم مقابل 26 خسارة.