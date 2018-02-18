اختتمت اول من امس منافسات مهرجان الكويت الدولي للجواد العربي المقام برعاية أميرية سامية بتتويج الفائزين بثاني بطولات المهرجان وهي كأس الأمم الثالثة لجمال الخيل المصرية التي شهدت مشاركة 172 جوادا من الكويت ودول عربية وأجنبية.

وقد أناب سمو امير البلاد وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح في حضور حتام المهرجان، وذلك بتواجد رئيس مجلس الأمناء ببيت العرب علاء الرومي وعدد من أعضاء المجلس وضيوف المهرجان وجمهور غفير من مربي وملاك الخيل ومن محبي هذه الرياضة العربية الأصيلة.

وأسفرت نتائج البطولة عن إحراز الملاك الكويتيين جميع المراكز الأولى في البطولة بتتويج المهرة (بوسمات أ) التابعة لمربط الشايع بلقب مسابقة أجمل فلوة لعمر (سنة فما اقل) في حين أحرز المهر (سيف) العائد لمربط الشايع أيضا لقب منافسات أجمل فلو المخصصة لنفس العمر. وفي مسابقة أجمل مهرة (عمر سنتين إلى ثلاث سنوات) فازت المهرة (فريدة) لمالكها أحمد البابطين بالمركز الأول فيما أحرز الجواد (دي رؤوف) العائد لمربط البابطين من الكويت بالمركز الأول في مسابقة أجمل مهر (عمر سنتين إلى ثلاث سنوات). وتوجت الفرسة (سي اف شمايل) لمالكها الشيخ محمد المالك الصباح بلقب الاجمل في فئة الأفراس وهي الخيل من عمر (أربع سنوات فأكثر ) فيما فاز الجواد (بيس الرخان) لمالكه مربط الاصايل بالمرتبة الأولى لمسابقة أجمل فحل وهي الخيل من عمر أربع سنوات فأكثر متوجا التألق الكبير للمرابط الكويتية في البطولة. يذكر أن المهرجان بدأ في الثاني من فبراير الجاري بإقامة البطولة الدولية السابعة لجمال الخيل العربية بمشاركة 289 جوادا من الكويت وعدد من الدول العربية والأجنبية والتي استمرت ليومين.

وعبرت الشيخة سارة الفهد المشرف العام على مركز الجواد العربي عن سعادتها بنجاح المهرجان والذي اختتم ببطولة كأس الأمم للخيل المصرية بمشاركة واسعة من الأشقاء الخليجيين والإخوة العرب والأصدقاء من دول العالم.