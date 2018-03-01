• تكليف الزراعة بإحياء الحزام الشجري وإلزام المقاول بنقل المياه الجوفية

• زيارات ميدانية مع الجهات الحكومية لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة وفق الجدول الزمني

• الأوقاف تمنح بدلاً خاصاً للعاملين في المدينة وشقتين لمن له أسرة كبيرة من الائمة والمؤذنين

كتب – عبدالناصر الاسلمي:

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الخدمات العامة د. جنان بوشهري تكليف عدة جهات حكومية لتنفيذ اجراءات فورية وعاجلة لمواجهة الوضع البيئي في مدينة صباح الأحمد السكنية، لافتة الى أن اجتماعا عقد صباح أمس بناء على دعوتها في مقر المؤسسة العامة للرعاية السكنية للتباحث حول المشاكل البيئية التي تعاني منها المنطقة.

وقالت بوشهري في تصريح أمس ان الاجتماع انتهى الى عدة تكليفات بحسب مسؤولية كل جهة حكومية، مشيرة الى انه جار مخاطبة وزارة الصحة لاتخاذ اجراءات عاجلة تجاه الحشرات التي ظهرت في المدينة نتيجة بحيرات المياه وذلك للحفاظ على صحة الأسر الكويتية.

وأضافت الدكتورة بوشهري أن التكليفات التي انتهى لها الاجتماع شملت: تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إغلاق الآبار القائمة جنوب المدينة خلال أسبوع وتكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بإعادة إحياء الحزام الشجري حول المدينة بصورة عاجلة وتكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالعمل على نقل المياه بواسطة صهاريج من نهاية مجرور المياه المعالجة ومياه الأمطار إلى الحزام الشجري لخفض منسوب المياه داخل المجرور.

وأوضحت التكليفات تضمنت كذلك تكليف وزارة الأشغال العامة التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لربط خزانين من الخزانات التابعة للهيئة بنقاط الصرف التابعة لوزارة الأشغال العام وتكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلزام المقاول المكلف بأعمال الشبكة الصحية بالمدينة بنقل المياه تحت السطحية بواسطة صهاريج إلى الخزانات الشمالية التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وتكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية التنسيق مع وزارة الصحة لمكافحة الحشرات بالمنطقة بالصورة العاجلة وتكليف الهيئة العامة للبيئة التنسيق مع اللجنة الأمنية التابعة لمجلس الوزراء الموقر لإمكانية تقديم الدعم للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن نقل المياه من مجرور المياه المعالجة ومياه الأمطار إلى منطقة الحزام الشجري وتكليف الهيئة العامة للبيئة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لردم البحيرة القائمة.

وأكدت بوشهري ان الفريق الحكومي سيتابع بشكل يومي ما تم اتخاذه من اجراءات لتحسين الوضع البيئي في المدينة، لافتة الى انها ووزير الاشغال العامة سيقومان بزيارة ميدانية مع الجهات الحكومية ذات الصلة الاسبوع المقبل للاطلاع على سير الأعمال والتأكد من تنفيذها وفق الجدول الزمني وبدون عوائق.

وتقدمت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الخدمات العامة الدكتورة جنان بوشهري بالاعتذار للمواطنين والأسر القاطنة في المدينة على ما واجهوه خلال الفترة الماضية من مشاكل بيئية، مؤكدة حرصها على متابعة الملف مع بقية الجهات الى حين الانتهاء من كافة المشاكل لضمان عدم تكرارها.

من جهة اخرى اكد مصدر في وزارة الأوقاف ان العاملين في المناطق النائية والجديدة سيتم منحهم البدل خاصة في مدينة صباح الأحمد وعلى من يرغب في العمل هناك تقديم اوراقه الى الجهات المختصة في الوزارة لكي يتم تسليمه السكن.

وقال المصدر ان هذا الاجراء يأتي تحفيزا للأئمة والمؤذنين الراغبين في العمل هناك مؤكدا أن عددا من الأئمة تسلموا العمل والسكن معلنا ان من له اسرة كبيرة فسوف توفر له الوزارة شقتين للامام والمؤذن على السواء في مدينة صباح الأحمد السكنية والتي انشأتها وزارة الاسكان مع بناء المساجد، مشيرا الى ان هذا الاجراء الترغيبي يأتي نظير معاناة الطريق البعيدة في المناطق الجديدة للأئمة والخطباء والمؤذنين.