إنتاج 628 مليون غالون من المياه يوميا .. وأعلى استهلاك بلغ 479 مليونا

كتب- محمد غانم :

توقع وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري الانتهاء من المرحلة الاولى من محطة الدوحة الغربية في نوفمبر المقبل بينما ان المحطة ستنتج 120 مليون غالون امبراطوري.

وقال بوشهري على هامش مشاركته في الاحتفال بيوم المياه العربي لعام 2018 نيابة عن وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس بخيت الرشيدي ان خطة الوزارة التي وضعتها حتى 2040 تتضمن تنفيذ عدة مشاريع مائية وكهربائية لتلبية احتياجات البلاد خلال السنوات المقبلة.

وأضاف بوشهري ” هناك مشروع لإنتاج 100 مليون جالون إمبراطوري في محطة الزور الشمالية للمرحلتين ( الثانية والثالثة )، إضافة إلى مشروع محطة الخيران المتوقع ان ينتج 125 مليون جالون ومشروع محطة النويصيب المتوقع ان ينتج 100 مليون جالون”.

ودعا المستهلكين إلى الاستمتاع بخدمات الوزارة وفق حاجاتهم دون هدر وتبذير، لافتا إلى ان الاحتفال بالأعياد الوطنية لا يعني هدر المياه.

فيما اكد بوشهري تشجع الناس على الاحتفال والفرح بالاعياد الوطنية،تساءل، هل رش المياه في الاعياد الوطنية فعل حضاري يعبر فعلا عن حب الوطن؟ ،مطالبا أرباب أسر الأطفال بتنبيه أطفالهم وتعريفهم بأن رش المياه في الاعياد الوطنية سلوك خاطئ وغير حضاري.

وفي معرض رده على سؤال يتعلق بحكم المحكمة التي ألزمت الحكومة بإصدار قوانين تمنع رش المياه في الأعياد الوطنية ، قال بوشهري ” قبل ان يكون هناك حكم محكمة هناك التزام أدبي تجاه بلدنا وهو المحافظة على ثرواتها ، خصوصا وان الكويت من الدول الفقيرة في الموارد المائية، مبينا ان الكويت مصنفة ضمن أعلى الدول استهلاكا للمياه وان الدولة تصرف على عمليات إنتاج المياه ونقلها وتوزيعها مئات الملايين، لذا علينا ان نحسن استغلالها.

وقال بوشهري في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الوزير بخيت الرشيدي بمناسبة الاحتفال بيوم المياه العربي الذي أقيم هذا العام تحت عنوان “الترابط بين الماء والغذاء والطاقة استدامة للحياة” ان التحديات التي تواجهها الدول العربية بشأن موارد المياه عديدة ومتشعبة في ظل التغيرات المناخية والجفاف وتزايد النمو السكاني والتنمية الاقتصادية المتسارعة ما يدعو للتااون والتنسيق لتبني استراتيجيات وحلول تضمن استدامة عجلة النمو والتطور.

ولفت الى ان الوزارة تواكب دائما التطور التكنولوجي حيث استطاعت رفع انتاج المياه السنوي من ١،٥ مليار غالون في عام ١٩٦٩ الى ١٥١ مليار غالون في ٢٠١٧ بواقع ٦٢٨ مليون غالون يوميا بينما بلغ اعلى استهلاك ٤٧٩ مليون غالون.

واشار بوشهري الى ان الكويت احتلت المركز الاول عربيا من حيث جودة مياه الشرب وفق التصنيف الاخير لمنظمة الصحة العالمية بناء على التزامها بمعايير منظمة الصحة العالمية الخاصة بجودة المياه في درجة أمان ونظافة مياه الشرب.