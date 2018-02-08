بوشهري تبحث خطة التوزيعات مع لجنة الاسكان الأحد

كتب- عبدالرحمن الشمري:

تناقش وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري مشروع المطلاع وستراتيجية المؤسسة العامة للرعاية السكنية وخطة التوزيعات والمشاريع المسقبلية للمؤسسة خلال اجتماع مشترك مع لجنة شؤون الاسكان من المقرر ان يعقد بعد غد الاحد.

وستبحث الوزيرة مع اعضاء اللجنة جدية الحكومة في تنفيذ مشروع المطلاع بالاضافة الى ستراتيجية الرعاية السكنية وخطة التوزيعات والمشاريع المستقبلية للمؤسسة فضلا عن اقتراحات تتعلق بتعديل القانون 47 لسنة 1993 المتعلق باصدار وثيقة التملك باسم الورثة الشرعيين واقتراح منح بنك الأئتمان الكويتيين العاملين في القطاع الخاص وغير العاملين قرضا اسكانيا بضمان وثيقة البيت.

وجاء في المذكرة المعدة من الرعاية السكنية ان مشر وع المطلاع من المشاريع الحيوية التي تضعها المؤسسة على سلم أولوياتها وان المشروع سيتم تنفيذه وفق المخطط له ولا صحة لتعثره أو تأجيله.

وسيتطرق الاجتماع ايضا الى الاقتراح المحال من اللجنة التشريعية المتعلق بالتعد يل على القانون47 /1993 الخاص باصدار وثيقة التملك باسم الورثة الشرعيين الذي يعالج مشكلة مجموعة من ارباب الاسر الكويتية الذين تم اعفاؤهم من بقية اقساط القسائم والبيوت الحكومية بعد الغزو العراقي، اذ يعاني الكثير منهم من عدم الحصول على وثيقة التملك الخاصة بسكنهم الموروث بحجة انهم قصر او لمرض وشرعا بحجة أنهم قصر أو لمرض منع رب الأسرة من اصدار وثيقة البيت المعفى من بقية الأقساط ونتيجة لذلك رفضت الرعاية السكنية تسليمهم وثائق التملك ونزعت بيوتهم إلى حيازتها أو إعادت تخصيصها.

ومن المقرر كذلك ان يتناول اقتراحا بمنح بنك الائتمان للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وغير العاملين قرضا اسكانيا بضمان رهن البيت وقرضا اجتماعيا دون الحاجة إلى احضار كفيل ، واقتراح برغبة لتوفير الأراضي الصالحة للسكن بدفع شركة النفط الى كسر احتكارها لأكثر من 80 في المئة من أراضي الدولة والاسراع في الافراج عن الاراضي الصالحة لانشاء مدن جديدة بالإضافة إلى قيام الحكومة بتوزيع أراضي على النقابات وجمعيات النفع العام مثل الأطباء والمهندسين والمحامين والمعلمين وسواهم لبناء مساكن لأعضائهم ، وتشجيع المواطنين على بناء بيوتهم بأنفسهم وفق التصميم والحجم الذي يريدونه مع قيام الحكومة بتقديم الدعم.