بوشهري: تلقينا 2017 طلباً مستوفياً للحصول على مساكن ممن باعوا بيوتهم

كشفت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيزة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري ان عددا من تقدموا بطلبات مستوفاة الشروط والمستندات تنفيذاً للقانون رقم “2” لسنة 2018 للحصول على سكن بصفة الانتفاع ممن باعوا بيوتهم بلغ 2017 مواطنا مشيرة الى ان اللجنة لا تزال تتلقى الطلبات وان عدد الذين يتقدمون حاليا للحصول على تلك المساكن اضحى قليلا.

وقالت بوشهري في ردها على سؤال برلماني كان قد وجهه في وقت سابق النائب الحميدي السبيعي ان الوزارة شكلت لجنة خاصة بالقرار الوزاري رقم 4 لسنة 2015 اسند اليها اعداد القواعد التنفيذية بضوابط وشروط الاستحقاق، وبناء على موافقة مجلس ادارة المؤسسة صدر القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2015 بشروط وضوابط الاستحقاق وباشرت اللجنة عملها في تلقي الطلبات وتحديد المتوافر فيهم شروط الاستحقاق.

وفي مجال الاجراءات التنفيذية قالت ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية خاطبت بلدية الكويت التي قامت بتخصيص ارض لبناء وحدات سكنية للفئات المخاطبة بأحكام القانون واخطرت المؤسسة في 21/7/2016 بصدور قرار المجلس البلدي في 2/5/2016 بالموافقة على تخصيص ارض بمساحة (372٫945م2 شرق ضاحية تيماء لانشاء الوحدات السكنية لتلك الفئات وقدم استلام حدود هذه الارض من بلدية الكويت بتاريخ 19/12/2016 كما باشرت اجراءات اعمال تخطيط وتصميم الموقع حيث احتوى على 509 بيوت تم تصميم البيت بحيث يوفر ذات الاحتياجات المتوفرة في البيت الحكومي وقد تم طرح مشروع شرق تيماء للتنفيذ بتاريخ 26/11/2017 واوضحت ان الامر لا يتوقف على موقع شرق ضاحية تيماء المشار اليه فقد خصص المجلس البلدي لذات الغرض موقع مشروع شرق صباح الاحمد بمساحة 1200000م2 (120 هكتارا) بموجب قراره الصادر في 20/2/2017 وقامت المؤسسة باستلام هذا الموقع في 6/8/2017 وجار الان اعمال التخطيط وتصميم شبكات البنية التحتية واعداد الدراسات البيئة والمرورية لهذا المشروع.