الملا: مطلوب تعديل قانوني لإنصاف المرأة في حقوقها في السكن خصوصا المطلقات والارامل والمتزوجات بغير كويتي

الحميدان: قدمنا قانونا تبناه مجلس الأمة المحتمل ونتمنى أن تأخذ الحكومة المبادرة هذه المرة

الأربش: يجب السماح بتوريث أبناء الكويتية والسماح لهم بتملك العقار مع ضوابط تمنع بيعها للأجانب

الرفاعي: تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين وإلغاء حظر عدم تسجيل البيوت بأسماء الإناث

كتب – عبدالناصر الاسلمي:

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات العامة الدكتورة جنان بوشهري ايمان الحكومة بدور مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة في التشريع وابداء الرأي في مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة، وكذلك أخذ رأيهم فيما يناقش في اللجان البرلمانية.

جاءت في تصريحات على هامش مشاركتها مساء اول من أمس في ورشة عمل نظمتها الجمعية الثقافيةالاجتماعية النسائية حول الشراكة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتطوير قانون إسكان المرأة ولائحتها التنفيذية بمشاركة مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان ومدير عام بنك الائتمان صلاح المضف وعدد من القياديين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وقالت الدكتورة بوشهري: ان مشاركتها جاءت حرصاعلى مشاركة الجمعية الثقافية النسائية وكذلك اللجان التطوعية النسائية في الحلقة النقاشية «للاستماع منهم حول القوانين السكنية المعنية في المواطنة الكويتية، واتفقنا على رفع نتائج ورشة العمل الينا، لدراسة ماانتهت اليه الورشة، وتبني الأفكار المقدمة والمتفق عليها مع الحكومة».

وذكرت الدكتورة بوشهري «استمعت الى كثير من المشاكل التي تعاني منها المرأة الكويتية خاصة المطلقة أو الأرملة أوالمتزوجة من غير كويتي خلال اللقاءات الاسبوعية مع المواطنين والمواطنات، وعليه لوضع حلول جذرية لمثل تلك المشاكل التي يعانين منها، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وكذلك لجنة المرأة البرلمانية في مجلس الأمة».

واضافت «نأمل في الاجتماع المقبل للجنة المرأة أن نقدم لهم انتهت اليه ورشة العمل نتمكن من تحويل المقترحات الى تشريعات دائمة، ومتفائلون بالتعاون مع اللجنة خاصة النائب صفاء الهاشم التي تقوم بجهود كبيرة لخدمة المرأة في اللجنة».

من جانبها قالت رئيس الجمعية الثقافية النسائية لولوه المُلا ان مبادرة وزيرة الدولة لشئون الاسكان د. جنان بو شهري للالتقاء بمؤسسات المجتمع المدني وسماع آرائهم وتطلعاتهم فيما يخص قضايا المرأة والإسكان والتي تحدثنا عنها طويلاً وطالبنا بتعديل القانون لأجلها حيث انضم إلينا 12 مؤسسة مجتمع مدني في مطالباتها بعد ان أثبتنا استحقاقها وأحقيتها مؤكدة على ايمانها يدور الوزيرة بو شهري في تعديل القانون لينصف المرأة في شأن حقها في السكن خاصة الشرائح المتضررة جداً مثل ( المطلقة – الأرملة – المتزوجة من غير كويتي – غير المتزوجة ).

واعلنت المُلا عن تقديم مذكرة تفصيلية لعدة دراسات قانونية أعدها عدد من المحاميات الكويتيات الى الوزيرة بوشهري وقيادي الرعاية السكنية وبنك الائتمان للإطلاع عليها والتماس الضرر الواقع على المرأة والعمل على إيجاد الحلول القانونية التي تنهي هذا الجدل حول هذه المشكلة التي تعترض المرأة التي تمثل اكثر من نصف المجتمع.

من جهتها اشارت المحامية نضال الحميدان الى أهمية تبني وزيرة الدولة لشؤون الاسكان مشروع قانون ينصف المرأة ويقضي على مشاكلها في السكن من خلال مجلس الوزراء وبالتعاون مع مجلس الأمة مشيرة الى ان عددا من المحاميات الكويتيات عملن على صياغة القانون وعرضة على مجلس الأمة في السابق وتم تبنيه قبل اللجنة الإسكانية البرلمانية الا ان حل المجلس السابق حال دون عرضه أو مناقشته متمنية ان يتم المبادرة هذه المرة من الجانب الحكومي مباشرة.

وبدورها، طالبت رئيس لجنة المرأة بجمعية المحامين المحامية منى الأربش بتعديل مواد قانون الرعاية السكنية منها مادة 28 مكرر من القانون 2/2011 بإلغاء شرط امرأتين من ذوات القربى لصعوبة تطبيقه وكذلك تفعيل هذه المادة بشأن المطلقة والارملة دون ابناء ، وبإلغاء شرط لائحة بنك الائتمان بوجوب مرور ثلاث سنوات على الطلاق لمنح القرض حيث أن لا سند لها والتماشي مع العدة الشرعية للمطلقة وهي ثلاثة اشهر .

ونادت بتوريث أبناء الكويتية والسماح لهم بتملك العقار الموروث لهم مع وضع ضوابط تمنع بيع العقار لغيرهم من أجانب غير كويتيين تماشياً مع سياسة الدولة، متسائلة لماذا يحرم أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي من الرعاية السكنية المقررة لأقرانهم من أبناء الكويتيين لاسيما أن هؤلاء الأبناء عاشوا وتربوا داخل الكويت وليس لهم مكان إقامة خارجها؟

وقدمت الأربش مقترحات بشأن تعديل القانون أو اللائحة المنظمة للرعاية السكنية وذلك بتحديد مدة بعد قيام العلاقة الزوجية ولتكن عدة سنوات بعدها يحق للزوجة أن تصدر الوثيقة بإسمها مع زوجها في البدائل السكنية مناصفة حتى ولو تم طلاقها خلال تلك المدة وذلك منعاً لتحايل الزوج والنكاية بالزوجة .

ولفتت إلى أن هناك الكثير من حالات الغبن التي تقع على المرأة دون اكتراث من زوجها و هناك من طلق زوجته قبل صدور الوثيقة ليقترن بشقيقتها الأصغر منها وعرضت تلك الحالة وغيرها من الحالات المماثلة على لجنة فض المنازعات قبل إلغائها.

ومن جانبها، شددت عضو الجمعية الثقافية النسائية الناشطة الحقوقية عذراء الرفاعي على ضرورة تحقيق العدالة والمساواه بين أفراد الأسرة والجنسين، مشيرة إلى أن المشرع الكويتي اهتم سابقا بالبناء والسكن والتوزيع العادل قبل صدور قانون الإسكان رقم 47 لسنة 1993.

واستعرضت الرفاعي جملة من المطالَب بشأن حق المرأة في التمتع بالرعاية السكنية منها تيسير استخراج وثيقة التملك تلقائيا باسم الزوجين بعد مرور ستة اشهر من تاريخ التسليم أو من تاريخ إيصال التيار الكهربائي دون الحاجة الى عرقلة أمور الزوجة، وكذلك تسهيل حصول المرأة المعاقة على الإسكان وضمان حقوقها،إضافة إلى تعجيل إجراءات توزيع القسائم السكنية الخاصه للمتزوجات من اجنبي.

وطالبت بتعديل الفقرة “2” من نص الماده “10” من اللائحة بعدم تسجيل البيت بأسماء الإناث واقترانها بوجود ذكر حتى ويستبعد حقهم في التملك وتخصيص البيت بصفة ايجار، إضافة إلى ضمان حق الانتفاع ببدل الايجار للمرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي أسوة بالكويتي