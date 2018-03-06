كتب- محمد غانم:

أكد وكيل وزار الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري أن الكهرباء تمضي في انجاز مشاريع عمليات صيانة مكونات شبكتي الكهرباء والماء وفق جداولها الزمنية استعدادا لموسم الصيف المقبل المتوقع ان تصل فيه معدلات الاستهلاك إلى أرقام قياسية.

وحث بوشهري عموم المستهلكين خلال افتتاح معرض «صحتك تهمنا» الذي نظمته إدارة العلاقات العامة أمس لموظفي الوزارة تحت رعايته بمشاركة عدد من الشركات المتخصصة بالتغذية الصحية والرياضية والمكملات الغذائية التعاون مع الوزارة في عملية نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، مثنيا على جميع المستهلكين الذين يشاركون الوزارة في هذه المسألة الوطنية وجميع الجهات المشاركة مع الوزارة في لجنة ترشيد استهلاك الطاقة.

وأعتبر بوشهري ان المعرض الذي تنظمه الوزارة على مدى يومين غير تقليدي بالنسبة لأنشطة الوزارة،لأنه يدعو الجميع ما فيهم موظفي الوزارة إلى الاهتمام بصحتهم عبر عرض أنواع الأغذية السليمة المفيدة للجسم ونمط الحياة الذي يجب ان يتبعه الفرد للمحافظة على صحته.

وقال حتى يعطي الإنسان لابد ان يكون بصحة جيدة وحتى نكون بصحة سليمة يجب تناول غذاء مناسب، مشيرا إلى مشاركة العديد من المحلات المهتمة بموضوع الغذاء في هذا المعرض، ما يدل على وجود وعي صحي بدأ ينتشر في المجتمع الكويتي.

وقدم بوشهر شكرا خاص للحرس الوطني لمشاركتهم في المعرض عبر وضع مجموعة أجهزة لفحص الدم والسكر ووحدة متنقلة للتبرع بالدم،مؤكدا على ان الحرس الوطني يعمل لخدمة المجتمع الكويتي، كما شكر جميع الشركات وكل الجهات الحكومية التي شاركت في انجاح المعرض.