كويتاك:الشركات التركية العاملة بالمشروع حريصة على التنفيذ وفق الجدول الزمني

الكندري: النواب على أتم الاستعداد للتعاون مع “السكنية” لتحقيق المصلحة العامة

كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:

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اعتبرت وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الخدمات العامة الدكتورة جنان بوشهري توقيع عقدي تنفيذ البنية التحتية لمدينة المطلاع دليلا على التزام المؤسسة في الخطة والمواعيد الزمنية التي وضعتها لإنجاز مدينة المطلاع، حيث بلغ اجمالي العقدين 99 مليون دينار.

واكدت بوشهري ان الاعمال التي يتم إنجازها حاليا في العقود السابقة للمدينة تسير بشكل جيد وبوتيرة متسارعة لإعمال التنفيذ، بإستثناء تاخير بسيط جدا يكاد لايذكر.

وقالت خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته مساء اول من امس بحضور قيادات المؤسسة ومدير بنك الائتمان صلاح المضف ورئيس اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري» طلبنا من قطاع التنفيذ في المؤسسة العامة للرعاية السكنية تكليف احد المقاولين العاملين في المدينة العمل في ثلاث نوبات لرفع وتيرة الإنجاز والعمل حيث تحرص المؤسسة على تنفيذ وإنجاز اعمال البنية التحتية وفق البرنامج الزمني والتعاقدي لتحقيق طموح وتطلعات اهالي المدينة.

من جهتها اكدت السفيرة التركية لدى الكويت عائشة كويتاك بان الشركات التركية العاملة في المدينة حريصة على تنفيذ المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد وفق المواصفات والجودة المطلوبة.

من جانبه قال رئيس اللجنة الاسكانية في مجلس الامة النائب فيصل الكندري ان نواب الامة على اتم الاستعداد للتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتم تعديل العديد من التشريعات واذا كان هناك في القانون ما يحتاج الى تعديل نحن نرحب به لتحقيق المصلحة العامة وتوفير السكن للمواطن باسرع وقت ممكن مثمناً جهود الوزيرة د.جنان بو شهري وقيادي المؤسسة السكنية وحرصهم على انجاز الاعمال واستمرار دوران عجلة الاسكان والمضي في طَي ملف القضية الاسكانية.

بدوره قال مدير تطبيق مدينة المطلاع الناشط الإسكاني مشعل الهاجري ان الوزيرة د.جنان بوشهري مهتمة بمشروع مدينة جنوب المطلاع الاسكاني من خلال اطلاعها على الاعمال من ارض الواقع وحثها قطاع التنفيذ بالمؤسسة على مراقبة الاعمال بشكل يومي وتقديم التقارير وايضاً على سعيها الى توقيع العقود وفق جدولها الزمني المحدد ومؤكداً على ان المواطنين سيكونون عوناً لكل وزير ناجح متفان في عمله وسيساندونه ويساعدونه على انجاز مهامه بكل صدق وإخلاص.

وتمنى الهاجري من المؤسسة السكنية إكمال مسيرتها الناجحة في مدينة جنوب المطلاع باستكمال توقيع بقية العقود وفي مقدمتها عقود إنشاء وإنجاز محولات الكهرباء الرئيسية والثانوية وعقود الخدمات العامة حتى يقدم المواطن على بناء منزله وهو يرى الخدمات قد استكملت تماماً.