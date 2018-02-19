أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة للخدمات العامة د. جنان بوشهري أمس عن تشكيل لجنة تحقيق حول شبهات شابت عملية تخصيص بعض القسائم السكنية في منطقة خيطان الجنوبي.

وقالت د. بوشهري في بيان صحافي إن عملية تدقيق داخلي برئاستها كشفت عن شبهة تجاوزات في بعض حالات التخصيص قد لا تتوافر فيها اشتراطات ولوائح الدخول في عملية التخصيص مما يترتب عليه حصول بعض المواطنين غير المستحقين على قسائم في خيطان الجنوبي.

واضاف أن لجنة التحقيق مشكلة برئاسة مستشار من إدارة الفتوى والتشريع، وعضوية اثنين من أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت، مشيرة الى أنها حرصت على أن تكون اللجنة من خارج المؤسسة لضمان الحيادية والشفافية في إجراء التحقيق مع اعطائها كافة الصلاحيات اللازمة لتقوم بمهامها.

وشددت د. بوشهري على أن أي تجاوز تثبته اللجنة سيتم التعامل معه وفق الأطر القانونية المتبعة أيا كان منصب المسؤول أو الموظف في المؤسسة الذي يثبت خلال التحقيق تجاوزه على القانون، لافتة الى أن حقوق المواطنين المستحقين للدخول في عملية تخصيص خيطان الجنوبي أو أي منطقة ومدينة سكنية أخرى يجب ألا تمس بأي شكل من الأشكال، مضيفة «حصول غير المستحقين على قسيمة بشكل غير قانوني يعتبر اعتداء على حقوق المستحقين من المواطنين وعلى المال العام».

وبينت أن مدة عمل اللجنة شهر من تاريخ أول اجتماع لها، لافتة الى أن المؤسسة ستمارس أقصى درجات الشفافية في الإعلان عن نتيجة التحقيق وإحاطة السادة أعضاء مجلس الأمة واللجنة الاسكانية البرلمانية والمواطنين بها.

وفي شأن اسكاني آخر، نفى المدير العام لشؤون التنفيذ في المؤسسة العامة للرعاية السكنية علي الحبيل ، توقف الأعمال في الضواحي N12 و N11 وN10 ضمن أعمال عقد مشروع انجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد 18 الفا و519 قسيمة قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية للضواحي المدرجة بين N5 وحتى N12 في مدينة المطلاع.

وأضاف أن مايتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعية بشأن العقد الثاني غير دقيق حيث بين برنامج العمل اليومي الخاص بمقاول العقد الثاني أمس الإثنين تدقيق المهندس المقيم واستلامه لمسار السور المؤقت في الضاحية العاشرة إلى جانب ساحة البريكاست إلى جانب متابعة أخرى في الضواحي المذكورة.

وأشار إلى أن الإدارة الفنية والتنفيذية للمؤسسة تتابع عن كثب الأعمال حيث تتم حاليا أعمال القشط للمباني العامة والمناطق المفتوحة في الضواحي N10,N11,N12 اضافة إلى تدقيق واستلام دفان وصب عادية بمحولات الكهرباء الفرعية في الضواحي N8,N9 وأعمال التمديد لخطوط الأمطار والصحي « أطوال ومناسيب « بالضاحية التاسعة.

وأكد الحبيل أن المقاول مستمر في باقي الأعمال المرتبطة بالطرق والشولدرات في الضاحية الثامنة وتدقيق واستلام فحص الهواء لخطوط الصرف الصحي في التاسعة اضافة إلى أرضيات مناهيل الصحي كإحداثيات ومناسيب إلى جانب استلام المرحلة الأولى لخزانات مياه الأمطار في الضواحي أرقام N8-N7-N6-N5.

من جهة اخرى استلمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى 31 يناير الماضي 283 مبنى من إجمالي 318 مبنى عام في مدينة صباح الأحمد بما يعادل نسبة إنجاز 89% معلنة ايضا استلام (12) مبنى عاما في الضاحية (E) بمشروع مدينة صباح الأحمد.

وأوضحت المؤسسة امس أنه تم استلام مسجد رئيسي وسكن الامام والمؤذن التابع له، ومسجدين محليين وسكن الإمام والمؤذن التابع لهما بالإضافة إلى مدرستين إبتدائية وأخرى متوسطة وروضة أطفال، وكذلك مركز تنمية مجتمع وسوق مركزي.

وأشارت المؤسسة الى ان المباني العامة المنجزة تسلم الى الوزارات المختصة بعد استلامها من مقاول المشروع تمهيدا لتشغيلها من قبل الجهات الحكومية لخدمة سكان مدينة صباح الأحمد وتوفير الخدمات الحكومية اللازمه لهم.

ويأتي استلام المشاريع المنجزة في مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالضاحية E في مدينة صباح الأحمد.

وحرصت المؤسسة على أن تتضمن المدينة أحدث المباني العامة التي تغطي كل الخدمات وتواكب متطلبات الوزارات الخدمية وفق أحدث التصاميم لتوفير الخدمات المتكاملة للسكان.