كتب- محمد غانم :

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري أن برنامج الصيانة الشتوي يسير حاليا وفق ما هو معد له، مضيفا نطمئن الجميع بأن الوزارة على أتم الاستعداد لتلبية الاحتياجات المتزايدة في الطلب على الكهرباء والماء في الصيف المقبل.

واوضح بوشهري أن الوزارة حصلت نحو مليار و140 مليون دينارمنذ بدء حملة التحصيل في نهاية 2012، لافتا الى أن أرقام التحصيل خلال الفترة الماضية بدأت تزيد، وهو مؤشر طيب، ويدل على أن هناك متابعة من قبل قطاع شؤون المستهلكين، فضلا عن اهتمام من المستهلكين بسداد الفواتير.

من جهة اخرى تستكمل حاليا قطاعات الوزارة كشوف التقييم السنوي لكافة الموظفين وتخزينها في النظام الخاص بالشؤون الادارية بالوزارة والتي من المقرر ان تكتمل خلال الاسبوع المقبل والتي بناء عليها سيتم منح الدرجات بالاختيار والاعمال الممتازة وفقا للوائح والقوانين الخدمة المدنية المعمول بها في جميع الجهات الحكومية ووزرات الدولة حسب الاقدمية والتقدير السنوي امتياز وحسن السير وعدد مرات الغياب خلال السنة المالية الحالية.

يذكر ان اجمالي اعداد الدرجات بالاختيار الممنوحة لوزارة الكهرباء والماء للعام المالي الحالي بلغت 1500 درجة سيتم اقرارها ومنحها للموظفين نهاية مارس المقبل اما فيما يتعلق بالاعمال الممتازة يتم صرفها في مايو اويونيو من كل عام.