كتب- محمد غانم:

أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري ” افتتاح مشروع ترشيد 2″ لهذا العام في مدارس الفروانية، لاستكمال بث الرسائل التوعوية لطلبة الكويت بشأن المحافظة على نعمتي الكهرباء والماء لافتا الى ان الفصل الدراسي الاول شمل زيارة عدد من مدارس محافظات مبارك الكبير والعاصمة وحولي ،.

وأوضح بوشهري خلال تدشينه أمس المشروع للفصل الدراسي الثاني بالتعاون مع وزارة التربية ان القائمين على تنفيذ المشروع اختاروا مدرسة الوسطى المتوسطة بنات في منطقة صباح الناصر التابعة لمحافظة الفروانية لتكون نقطة انطلاق القسم الثاني من المشروع والذي يتضمن زيارة ” 25 مدرسة” ، متمنين ان يحقق اهدافه المرجوة.

واشار الى الجهود التي تبذلها الوزارة بكوادرها الهندسية والفنية والادارية والمالي لتأمين خدمتي الكهرباء والماء، لافتا الى ان الوزارة ترصد ميزانيات ضخمة لتأمين استمرار خدماتها والعمل على نشر ثقافة الترشيد لدى مختلف شرائح المجتمع.

وشكر بوشهري كل من ساهم وشارك في اعداد مشروع “ترشيد 2 ” من العاملين في وزارتي الكهرباء والماء والتربية لانجاح هذا المشروع التوعوي.

وعلى هامش الاحتفال ، دعا بوشهري المستهلكين الى المحافظة على نعمة المياه، مشيدا بالرسالة الهادفة التي اعدتها احدى طالبات مدرسة الوسطى المتوسطة والتي تدعو فيها المواطنين إلى المحافظة على نعمة المياه وعدم هدرها في الاحتفالات بالاعياد الوطنية، معتبرا ان رش المياه في الاحتفالات الوطنية سلوك غير حضاري.

بدوره قال الوكيل المساعد لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط في وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد، إننا سعداء بمشاركة وزارة التربية في مشروع ترشيد 2 وسعداء بنجاح البرنامج التثقيفي ترشيد ” 1″ ونتطلع أن ننفذ هذا البرنامج في محافظة الفروانية الرائدة في مشاريعها التنموية المختلفة.

وأضاف الرشيد، أن هذه القيم متى ما تم تأصيلها في النشء بقيت معهم وانتقلت من جيل إلى جيل، ونحن علينا أن ننقل تلك الثقافة بين أبنائنا في المدارس، لتظل وتدوم، ونحافظ من خلالها على مواردنا.

من جانبه دعا ممثل محافظ الفروانية مختار منطقة صباح الناصر بدر سحاب وصل الله الى حسن استخدام خدمتي الكهرباء والماء، مشيرا الى ان الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والماء ترصد ميزانيات ضخمة لتأمين وصول خدماتها بشكل دائم لكل المستهلكين.

من ناحيتها اعربت مديرة “مدرسة الوسطى بنات” ضياء المطيري، عن اعتزازها باختيار المدرسة لاحتضان ملتقى ترشيد “2” ، مشيرة إلى أن الله عز وجل استخلف الإنسان على الأرض واستطاع استغلال المصادر الطبيعية المحيطة به لتطوير ما توصل اليه من اختراعات، مما أدى إلى زيادة الضغط على هذه المصادر.