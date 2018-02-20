بوشهري: ولي العهد حريص على التخفيف عن المواطنين وتحسين الخدمات

هنأت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات العامة الدكتورة جنان بوشهري سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الثانية عشر لتولي سموه ولاية العهد.

وقالت الدكتورة بوشهري في تصريح صحافي: «يشرفني باسمي ونيابة عن جميع العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان الكويتي ووزارة الدولة لشؤون الخدمات العامة والمؤسسة العامة للموانئ الكويتية والطيران المدني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات الى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة الذكرى الثانية عشر لتولي سموه ولاية العهد، حيث شهدت الكويت خلال هذه الفترة مزيدا من التقدم والرفعة».

وأضافت الدكتورة بوشهري «في كل مناسبة أتشرف فيها بلقاء سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ألمس حرصه على متابعة الملفات المرتبطة بالمواطنين سواء في الرعاية السكنية أو تحسين مستوى الخدمات.

وبينت أن «اهتمام سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بالمواطنين لم يأت من فراغ، بل أكدته مسيرته التي تنقل خلالها في مواقع المسؤولية منذ بداية العهد الحديث للكويت، حيث كان شاهدا على نهضة الكويت وأحد أبرز صناعها عضدا لأخيه سمو الامير الشيخ صباح الأحمد.

واكدت بوشهري على أن «سمو ولي العهد مثل أعلى للجميع في التفاني والإخلاص وحب الوطن والعمل لأجل المواطنين.