بوشهري: 2017 طلبا للحصول على مساكن الانتفاع “لمن باع بيته”

كتب ـ عبد الرحمن الشمري:

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري أن إجمالي عدد من تقدموا بطلبات مستوفية للشروط والمستندات للاستفادة من قانون “من باع بيته” والحصول على مسكن ملائم بحق الانتفاع ، بلغ 2017 مواطنا، مشيرة إلى ان اللجنة المختصة لا تزال تتلقى الطلبات وإن كان عدد الذين يتقدمون حاليا اضحى قليلا.

‏وقالت بوشهري ـ في ردها على سؤال برلماني للنائب الحميدي السبيعي ـ بناء على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية قامت بلدية الكويت بتخصيص أرض لبناء وحدات سكنية لفئة ” من باع بيته” وقام بسداد كامل قيمة القرض المستحق لبنك الائتمان.

واشارت الى تخصيص موقعين لبناء بيوت لتلك الفئة، الاول في شرق ضاحية تيماء والموقع الثاني شرق مدينة صباح الاحمد، حيث وافق المجلس البلدي على تخصيص قطعة أرض بمساحة 37 هكتارا شرق ضاحية تيماء لإنشاء الوحدة السكنية وباشرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اجراءات تخطيط وتصميم الموقع الذي يحتوي على 509 بيوت وتم تصميم البيت بحيث يوفر الاحتياجات ذاتها الموجودة في البيت الحكومي، وقد تم طرح المشروع للتنفيذ في 16 نوفمبر 2017 .

‏ولفتت الى ان الموقع الثاني( شرق صباح الأحمد) بمساحة120 هكتارا، تسلمته المؤسسة في 6 أغسطس 2017 وجار الان اعمال التخطيط وتصميم شبكة البنية التحتية وإعداد الدراسات البيئية والمرورية له.